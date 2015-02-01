Том Хэнкс может вновь поработать с режиссером «Капитана Филлипса»

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Пол Гринграcс планирует занять режиссерское место картины «Новости со всего света» (News Of The World) и вновь поработать со звездой «Капитана Филлипса» Томом Хэнксом, который исполнит в фильме главную роль. Люк Дейвис («Красивый мальчик») написал сценарий адаптации одноименного романа Полетт Джайлс.

Действие романа разворачивается после окончания Гражданской войны в США. Главный герой — капитан Джефферсон Кайл Кидд (Хэнкс), который зарабатывает на жизнь, путешествуя по стране и зачитывая неграмотным местным последние новости из газет.

Однажды его нанимают отвезти к родственникам 10-летнюю девочку-сироту, которая долгое время жила в индийском племени кайова. Путешествуя из городка в городок, вдовец Кидд, давно не общавшийся с собственной дочерью, начинает испытывать к юной попутчице отеческие чувства. Вместе они должны преодолеть суровую природу американского Запада и избежать бандитов, намеренных похитить девочку.

В ближайшее время студия Fox 2000 планирует объявить основной актерский состав картины. Дата начала съемок не называется.

Гринграсс недавно снял для Netflix драму о норвежском террористе «22 июля», а в будущем собирался заняться военной картиной «Исчезнувшие в солнечном свете».

В 2019 году зрители смогут увидеть Хэнкса в остросюжетной картине «Грейхаунд» и в биографическом фильме «Прекрасный день по соседству».

Источник: Variety

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