Дуэйну Джонсону предлагали провести «Оскар-2019»

«Махало (спасибо), чувак, — написал Джонсон в ответ на запрос одного из фанатов. — Я был их главным выбором в качестве ведущего в этом году, и я хотел сделать самый веселый и интересный „Оскар“ в истории. Мы все старались, но не получилось, так как я снимаюсь в „Джуманджи“. Мы с академией были дико разочарованы, но, может быть, когда-нибудь в будущем».

Дуэйн Джонсон рассказал в Twitter, что, прежде чем остановить свой выбор на Кевине Харте , киноакадемия планировала пригласить его в качестве ведущего 91-й церемонии премии «Оскар» . Однако ему пришлось отказаться из-за съемок продолжения «Джуманджи» .

5 декабря стало известно, что ведущим «Оскаров» в этом году станет Харт. Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но в итоге было объявлено, что 91-я церемония награждения впервые за 30 лет пройдет без участия ведущего. Вместо одного человека, призванного развлекать публику и зрителей трансляции шутками, планируется сделать упор на звездных гостях, которые будут объявлять номинантов и победителей. Отказ от ведущего наверняка пойдет на пользу церемонии. Как минимум она станет короче.

Сейчас Джонсон занят на съемках фильма «Джуманджи 2». 11 апреля российские зрители смогут увидеть актера в спортивной ленте «Борьба с моей семьей», а 1 августа он появится на экранах кинотеатров в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу».

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на премию «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.