Брайана Сингера исключили из номинантов премии BAFTA

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Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) отозвала номинацию Брайана Сингера за фильм «Богемская рапсодия». Ранее против режиссера были выдвинуты обвинения в сексе с несовершеннолетними, так что BAFTA приняла решение исключить его из списка номинантов, пока ситуация не разрешится.

«В свете последних, чрезвычайно серьезных обвинений BAFTA сообщила Брайану Сингеру, что его номинация за „Богемскую рапсодию“ с этого момента отозвана», — говорится в заявлении киноакадемии.

Студия Fox выпустила собственное короткое заявление, где полностью поддержала решение BAFTA.

Об исключении Сингера из списка номинантов было объявлено уже после того, как закончилось голосование британских киноакадемиков. Таким образом, отозванная номинация не должна повлиять на шансы «Богемской рапсодии», которая претендует на семь призов BAFTA, в том числе как лучший британский фильм.

23 января издание The Atlantic опубликовало расследование двух журналистов, которые на протяжении 12 месяцев собирали информацию о Сингере и его окружении. В итоге им удалось выйти на четырех мужчин. Те утверждают, что, когда им было меньше 18 лет, у них был секс с режиссером — зачастую под воздействием алкоголя и наркотиков.

Статья появилась на следующий день после объявления номинантов премии «Оскар» 2019 года, где «Богемская рапсодия» была отмечена среди прочего в категории «Лучший фильм». После публикации Сингер выступил с опровержением, назвав расследование «гомофобной клеветой» и попыткой возродить старые, притянутые за уши судебные иски.

После обвинений премия GLAAD отозвала номинацию «Богемской рапсодии». Скандал, однако, не повлиял на главу кинокомпании Millenium Films Ави Лернера, который оставил Сингера на посту режиссера фэнтези-боевика «Рыжая Соня».

Лауреаты премии BAFTA станут известны 10 февраля.

Источник: Variety

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