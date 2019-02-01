Экранизация игры «Охотник на монстров» выйдет в 2020 году

Кинокомпания Screen Gems и студия Sony выбрали дату релиза для приключенческой картины «Охотник на монстров». Экранизация одноименной игры с Миллой Йовович в главной роли появится в кинотеатрах 4 сентября 2020 года. Пол У. С. Андерсон («Смертельная битва») отвечает за постановку фильма.

«Monster Hunter» — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берет на себя роль охотника в фэнтезийном мире, занимаясь выслеживанием и убийством разнообразных фантастических животных. Добыча от охоты позволяет игроку развивать своего персонажа, осваивая новые навыки и создавая улучшенное снаряжение для охоты на более крупных и опасных зверей. «Monster Hunter» может похвастаться детально проработанным миром, но сюжет прописан в общих чертах.

Главной героиней фильма станет лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

Источник: Deadline