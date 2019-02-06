Paramount приостановила работу над сиквелом «Войны миров Z»

«Война миров Z 2» в ближайшем будущем не появится в кинотеатрах. Paramount прекратила работу над продолжением, сообщают источники. Причины не называются, но предполагается, что решение в первую очередь продиктовано высоким бюджетом проекта. Продюсеры планировали потратить в районе 190 млн долларов, что совершенно не устраивало студию.

190 млн долларов — заявленный бюджет оригинальной «Войны миров Z», но источники утверждают, что реальные затраты на производство картины составили 350 млн долларов.

Студия знала, что сиквел потребует затрат, и долгое время на давала проекту зеленый свет. В итоге после запуска в производство двух продолжений более успешной франшизы «Миссия: невыполнима» Paramount решила убрать ленту о зомби в долгий ящик.

Продолжение «Войны миров Z» уже несколько лет не может сдвинуться с мертвой точки. Производство первого фильма столкнулось с многочисленными проблемами: режиссер Марк Форстер постоянно конфликтовал со звездой ленты Брэдом Питтом; бюджет вырос почти в два раза; сценарий переписывался прямо на съемочной площадке, а финал был полностью переделан. В итоге экранизация романа Макса Брукса заработала в прокате 540 млн долларов, с трудом отбив часть вложенных средства.

Сиквел запустили в производство в 2013 году, и изначально режиссерское кресло должен был занять Хуан Антонио Байона, но в итоге постановщик перешел к Universal, где снял «Мир Юрского периода 2». В августе 2016-го Питт попытался привлечь к работе над сиквелом Дэвида Финчера, но тогда переговоры с ним зашли в тупик.

Долгое время сиквел зомби-триллера находился в подвешенном состоянии, и было непонятно, увидит он в конечном итоге свет или нет. В октябре 2018-го продюсеры Деде Гарднер и Джереми Клейнер рассказали, что работа над фильмом должна начаться летом 2019 года, а режиссерское кресло точно займет Финчер.

На данный момент неизвестно, возобновится ли работа над фильмом в будущем.

Источник: The Playlist