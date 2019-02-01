Звезда «Клана Сопрано» снимется в сиквелах «Аватара»

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Иди Фалько («Клан Сопрано», «Тюрьма „OZ“») присоединилась к актерскому составу сиквелов «Аватара». Актриса исполнит роль генерала Ардмор, отстаивающей интересы корпорации по освоению природных ресурсов, злодеев первого фильма.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли (Сэм Уортингтон) становится предводителем народа на`ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири (Зои Салдана). Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Фалько — единственная актриса, получившая премию «Эмми» как за комедийный («Сестра Джеки»), так и за драматический («Клан Сопрано») сериалы.

«Аватар 2» с возможным подзаголовком «Путь воды» появится в кинотеатрах 18 декабря 2020 года. Премьера третьего фильма («Носитель семени») состоится 17 декабря 2021-го. Кроме этого, в разработке по-прежнему находятся еще два продолжения.

Источник: Deadline

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