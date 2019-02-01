Звезда «Клана Сопрано» снимется в сиквелах «Аватара»

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли (Сэм Уортингтон) становится предводителем народа на`ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири (Зои Салдана). Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Фалько — единственная актриса, получившая премию «Эмми» как за комедийный («Сестра Джеки»), так и за драматический («Клан Сопрано») сериалы.

«Аватар 2» с возможным подзаголовком «Путь воды» появится в кинотеатрах 18 декабря 2020 года. Премьера третьего фильма («Носитель семени») состоится 17 декабря 2021-го. Кроме этого, в разработке по-прежнему находятся еще два продолжения.

Источник: Deadline