Трейлер боевика «Шафт»: Тройная доза крутизны

«Шафт» — новый фильм о бесконечно крутом Джоне Шафте. В 1970-е с преступностью разбирался Ричард Раундтри , а в 2000-е за нарушителей порядка взялся Сэмюэл Л. Джексон . Теперь настал черед современного Шафта — Джесси Ашера . Таким образом, на экране зрители увидят сразу три поколения Шафтов. А много Шафтов не бывает, как гласит известная поговорка.

Джон Шафт III — специалист по кибербезопасности в ФБР, не привыкший решать проблемы грубой силой. Он предпочитает полагаться на логику и расчет, но убийство лучшего друга ставит его в тупик. С ним не разобраться современными методами, так что Джону ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к старшему поколению Шафтов, чьи старые методы помогут ему найти убийцу.

«Шафт» — экранизация романа Эрнеста Тайдимена, вышедшая в 1971 году и рассказывавшая о частном детективе Джоне Шафте. Лента поспособствовала росту популярности так называемых блэксплотейшнов — фильмов, в которых действовали чернокожие герои. Впоследствии было снято еще две картины о том же персонаже. Во всех трех фильмах главную роль исполнил Ричард Раундтри. В 2000-м New Line перезапустила историю с Сэмюэлом Л. Джексоном. Он сыграл племянника героя Раундтри.