Первые кадры из 8-го сезона «Игры престолов»: Зима уже здесь

Канал HBO выложил в сеть пачку первых кадров из восьмого, и заключительного, сезона «Игры престолов» . На кадрах сплошь знакомые лица, от Джона Сноу и Тириона Ланнистера до Бриенны Тарт и сира Давоса.

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия, готовая захватить Железный престол. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, которая прорвалась на Юг после падения Стены в финале седьмого сезона. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов, но, по словам одного из продюсеров, каждый из них тянет на полноценный фильм.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).