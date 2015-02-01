Первые кадры из 8-го сезона «Игры престолов»: Зима уже здесь

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Канал HBO выложил в сеть пачку первых кадров из восьмого, и заключительного, сезона «Игры престолов». На кадрах сплошь знакомые лица, от Джона Сноу и Тириона Ланнистера до Бриенны Тарт и сира Давоса.

«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»
«Игра престолов»«Игра престолов»

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия, готовая захватить Железный престол. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, которая прорвалась на Юг после падения Стены в финале седьмого сезона. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов, но, по словам одного из продюсеров, каждый из них тянет на полноценный фильм.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

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