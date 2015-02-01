Райан Рейнольдс и Хью Джекман порадовали друг друга рекламой кофе и джина

Несколькими днями ранее Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили символическое перемирие . В качестве жеста доброй воли они согласились сделать рекламные ролики для компаний друг друга: Рейнольдс расскажет о Laughing Man Coffee Джекмана, а Джекман — о Aviation Gin Рейнольдса. Сегодня актеры опубликовали результат своих трудов. Рейнольдс сделал эпичный ролик о суперсиле кофе, тогда как Джекман выбрал другой подход к рекламе джина.

Противостояние и перемирие между Джекманом и Рейнольдсом, разумеется, не более чем игра. Актеры, по жизни хорошие друзья, мастерски играют на публику, создавая на потеху фанатам образ вражды. Так, в сети в свое время появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения , а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с успехом картины .

В 2019 году зрители смогут увидеть Рейнольдса на Netflix в боевике Майкла Бэя 6 Underground. Актер также озвучит говорящего покемона, детектива Пикачу, в экранизации одноименной видеоигры. В ближайшее время Рейнольдс приступит к съемкам в фильме Шона Леви «Свободный».

Джекман недавно озвучил бесстрашного натуралиста и исследователя Лайонела Фроста в мультфильме студии Laika «Потерянное звено» и в скором времени планирует приступить к съемкам в остросюжетном фильме «Хороший шпион».