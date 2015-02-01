В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения профессиональной премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES). Победителей в 24 категориях отобрали члены VES из Австралии, Германии, Лондона, Лос-Анджелеса, Монреаля, Нью-Йорка, Торонто и других отделений.

Главный приз достался блокбастеру студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». Фильм братьев Руссо также отметили в категории «Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме» — безумный титан Танос одержал победу над Тигрулей и индораптором.

Сценарист и продюсер «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан получил «Награду визионера». Авторов и создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса организация отметила премией за творческие достижения.

Основные победители:

Лучшие визуальные эффекты в полнометражном фильме

«Мстители: Война бесконечности»

«Кристофер Робин»

«Первому игроку приготовиться»

«Удивительный мир Марвена»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в полнометражном фильме

«Человек на Луне»

«Богемская рапсодия»

«Кавалерия»

«Король вне закона»

«Птичий короб»

Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме

«Человек-паук: Через вселенные»

«Гринч»

«Остров собак»

«Ральф против интернета»

«Суперсемейка 2»

Лучшие визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала

«Затерянные в космосе» — «Опасность, Уилл Робинсон»

«Видоизмененный углерод» — «Из прошлого»

«Криптон» — «Фантомная Зона»

«Мир Дикого Запада» — «Пассажир»

«Террор» — «Идти до конца»

Лучшие дополнительные визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала

«Джек Райан» — Пилот

«Алиенист» — «Мальчик на мосту»

«Двойка» — «Все мы звери»

«Первые» — «Вдали и рядом»

«Рассказ служанки» — «Джун»

Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме

«Мстители: Война бесконечности» — Танос

«Кристофер Робин» — Тигруля

«Мир Юрского периода 2» — индораптор

«Первому игроку приготовится» — Арт3мида

Лучший компьютерный персонаж в анимационном фильме

«Человек-паук: Через вселенные» — Майлз Моралес

«Гринч» — Гринч

«Ральф против интернета» — Ральфзилла

«Суперсемейка 2» — Хелен Парр

Лучшее компьютерное окружение в полнометражном фильме

«Первому игроку приготовиться» — отель «Оверлук»

«Аквамен» — Атлантида

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» — планета Вандор

«Человек-муравей и Оса» — Квантовый мир

Лучшее компьютерное окружение в анимационном фильме

«Человек-паук: Через вселенные» — Нью-Йорк

«Гринч» — Ктовилль

«Ральф против интернет» — район Социальных сетей

«Суперсемейка 2» — Дом Парров

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте общества.