В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения профессиональной премии Общества специалистов по визуальным эффектам (VES). Победителей в 24 категориях отобрали члены VES из Австралии, Германии, Лондона, Лос-Анджелеса, Монреаля, Нью-Йорка, Торонто и других отделений.
Главный приз достался блокбастеру студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». Фильм братьев Руссо также отметили в категории «Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме» — безумный титан Танос одержал победу над Тигрулей и индораптором.
Сценарист и продюсер «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан получил «Награду визионера». Авторов и создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса организация отметила премией за творческие достижения.
Основные победители:
Лучшие визуальные эффекты в полнометражном фильме
«Мстители: Война бесконечности»
«Кристофер Робин»
«Первому игроку приготовиться»
«Удивительный мир Марвена»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в полнометражном фильме
«Человек на Луне»
«Богемская рапсодия»
«Кавалерия»
«Король вне закона»
«Птичий короб»
Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме
«Человек-паук: Через вселенные»
«Гринч»
«Остров собак»
«Ральф против интернета»
«Суперсемейка 2»
Лучшие визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала
«Затерянные в космосе» — «Опасность, Уилл Робинсон»
«Видоизмененный углерод» — «Из прошлого»
«Криптон» — «Фантомная Зона»
«Мир Дикого Запада» — «Пассажир»
«Террор» — «Идти до конца»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала
«Джек Райан» — Пилот
«Алиенист» — «Мальчик на мосту»
«Двойка» — «Все мы звери»
«Первые» — «Вдали и рядом»
«Рассказ служанки» — «Джун»
Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме
«Мстители: Война бесконечности» — Танос
«Кристофер Робин» — Тигруля
«Мир Юрского периода 2» — индораптор
«Первому игроку приготовится» — Арт3мида
Лучший компьютерный персонаж в анимационном фильме
«Человек-паук: Через вселенные» — Майлз Моралес
«Гринч» — Гринч
«Ральф против интернета» — Ральфзилла
«Суперсемейка 2» — Хелен Парр
Лучшее компьютерное окружение в полнометражном фильме
«Первому игроку приготовиться» — отель «Оверлук»
«Аквамен» — Атлантида
«Хан Соло: Звездные войны. Истории» — планета Вандор
«Человек-муравей и Оса» — Квантовый мир
Лучшее компьютерное окружение в анимационном фильме
«Человек-паук: Через вселенные» — Нью-Йорк
«Гринч» — Ктовилль
«Ральф против интернет» — район Социальных сетей
«Суперсемейка 2» — Дом Парров
С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте общества.