Трейлер «Дамбо»: Гигантские уши, которые спасли цирк

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Цирковой импресарио Марк Медичи (Дэнни ДеВито) назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера (Колин Фаррелл) и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер (Майкл Китон), который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».

Дублированный трейлер:

Оригинальный трейлер:

В этом году Disney выпускает сразу три полнометражных ремейка классических мультфильмов, и первым из них будет ремейк «Дамбо» от Тима Бёртона. Новый трейлер отчетливо дает понять, что режиссера не интересует прямое копирование оригинала. В сюжете появилось множество новых персонажей, да и сам Дамбо не выглядит здесь главным героем — скорее катализатором, который помогает людям найти в себе силы противостоять злу. Судя по всему, слоненок (как и остальные животные) в фильме даже не разговаривает. Джонни Деппа нет, зато Ева Грин на месте, а трейлер выглядит умеренно готично. Цирк, где происходит действие, как будто перекочевал прямо из «Крупной рыбы», где тоже играл ДеВито.

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