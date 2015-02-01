Студия Disney выпустила постеры в честь китайского Нового года

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5 февраля, в период второго новолуния после зимнего солнцестояния, согласно восточному календарю, начался новый год Свиньи. При этом для Китая наступил не 2019 год, а 4717-й. Студия Disney решила отметить это событие коллекцией постеров, выполненных в китайском стиле. Один из них, к «Истории игрушек 4», даже вывел вперед свинью-копилку Хэмма.

Остальные постеры

«Капитан Марвел»

«Мстители»

«Дамбо»

«Аладдин»

«Король Лев»

«Холодное сердце 2»

Китай для Голливуда — большой и вкусный кусок прокатного пирога. Азиатский рынок и его зрители сейчас способны оказать значительное влияние на успех того или иного проекта. Студии, в том числе и Disney, активно сотрудничают с азиатскими кинокомпаниями и продюсерами, чтобы закрепить за собой свободный прокат. Так что в появлении подобных постеров нет ничего удивительного. В 2017 году к выходу в китайский прокат фильма «Человек-паук: Возвращение домой» также была выпущена серия постеров, вдохновленных богатой китайской культурой.

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