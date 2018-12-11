Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего

«Как ни парадоксально, но отсутствие ясности с „Оскаром“ заставило людей говорить об „Оскаре“, загадочность стала привлекательной, — говорит Бёрк. — Людям действительно не все равно».

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков глава ABC Кери Бёрк призналась, что отсутствие ведущего поначалу волновало руководство канала. Однако теперь они считают, что неоднозначность, окружающая будущую церемонию в последнее время, только прибавила трансляции популярности.

5 декабря стало известно, что ведущим «Оскаров» в этом году станет комик Кевин Харт . Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но с приближением церемонии стало понятно: пост ведущего так и останется пустым.

Последние несколько лет рейтинг церемонии неуклонно ползет вниз. В попытке привлечь к награде зрителя продюсеры планировали включить новую номинацию за самый популярный фильм, однако поднявшаяся волна критики заставила их отказаться от этой идеи. Несколько крупных проектов, тем не менее, смогли попасть в категорию «Лучший фильм».

«Такого еще ни разу не было, чтобы в номинации „Лучший фильм“ было три фильма, собравших в прокате более 200 млн долларов, — продолжает президент ABC. — Мне кажется, это привлечет зрителя, потому что номинированы большие популярные фильмы».

В дополнение к этому организаторы изо всех сил пытаются сократить хронометраж трансляции. Так, в планах есть отказ от не самых популярных технических категорий вроде «Лучшего звука» и «Лучшего монтажа», которые будут объявлять в сети, вне прямого вещания.

До этого «Оскары» лишь однажды прошли без ведущего — на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с Белоснежкой. Эти 11 минут считаются худшим, что произошло с «Оскарами» за все время существования премии.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на премию «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.

Источники: ABC / Variety