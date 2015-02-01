Трейлер «Потерянного звена»: Обаятельная криптозоология

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Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост посвятил свою жизнь поиску самых невероятных и загадочных существ, о которых говорят только в легендах. Так он нападает на след лесного монстра, получеловека, недостающего звена, связывающего человечество с его предками по эволюционной лестнице.

Однако при встрече выясняется, что монстр — очень милое и общительное существо по имени Сюзан. Он прекрасно владеет человеческим языком, пускай и немного путается в иносказаниях и плохо понимает переносные смыслы. Только ему немного одиноко. Вот он и пригасил Фроста к себе в надежде, что исследователь поможет ему добраться до дальних родственников, живущих на другом конце земли.

Режиссер «Потерянного звена» Крис Батлер — большой поклонник ленты «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», и в новом мультфильме он хотел сделать красочное приключение в духе картины Стивена Спилберга.

Для мультфильма аниматоры, работавшие над проектами «Коралина в Стране кошмаров», «Паранорман» и «Кубо: Легенда о самурае», создали 110 декораций и 65 уникальных локаций. «Лишь к пятому фильму наша команда накопила достаточно опыта и уверенности, чтобы взяться за проект подобного масштаба», — говорит продюсер Эрианн Сутнер.

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