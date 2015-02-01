Трейлер «Потерянного звена»: Обаятельная криптозоология

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост посвятил свою жизнь поиску самых невероятных и загадочных существ, о которых говорят только в легендах. Так он нападает на след лесного монстра, получеловека, недостающего звена, связывающего человечество с его предками по эволюционной лестнице.

Однако при встрече выясняется, что монстр — очень милое и общительное существо по имени Сюзан. Он прекрасно владеет человеческим языком, пускай и немного путается в иносказаниях и плохо понимает переносные смыслы. Только ему немного одиноко. Вот он и пригасил Фроста к себе в надежде, что исследователь поможет ему добраться до дальних родственников, живущих на другом конце земли.