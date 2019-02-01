Продюсер «Людей Икс» рассказала о будущем франшизы в Marvel

Лорен Шулер Доннер работала над всеми фильмами франшизы «Люди Икс» начиная с первого фильма 2000 года. Сейчас будущее мутантов под вопросом: в ближайшее время после слияния Disney/Fox они должны стать частью киновселенной Marvel. Доннер, однако, уверена, что с ними будет все хорошо и они попадут в надежные руки Кевина Файги.

«Мы с Кевином работали над первым фильмом; у него отличное чутье на истории, особенно когда дело касается пересекающихся сюжетов. Я доверяю ему и уверена, что он выберет правильное направление», — говорит продюсер.

При этом Доннер не может с точностью сказать, как именно будет развиваться франшиза в рамках Marvel, и даже не знает, останется ли она с серией после слияния.

«Я не знаю, не уверена. В титрах мое имя останется. Все зависит от Кевина, — считает Доннер. — Не могу сказать, как думает Кевин. Мне кажется, он все еще разбирается с обрушившимся на него богатством персонажей».

На данный момент в планах Fox несколько проектов с персонажами «Людей Икс», включая «Новых мутантов» и «Гамбита». Судьба последнего особенно сомнительна: у картины по-прежнему нет режиссера, но студия все еще планирует выпустить фильм в марте 2020-го. По слухам, Ченнинг Татум, который до сих пор приписан к проекту как исполнитель главной роли, подумывает лично взяться за постановку.

«Все зависит от Disney, — сказала Доннер по поводу «Гамбита». — Я не теряю надежды, но все зависит от них. Проблема в том, что нельзя одновременно выпускать слишком много фильмов Marvel, „Людей Икс“, супергеройских проектов. Они будут друг другу мешать. Каждый должен быть особенным, но с „Мстителями“ в конце. Мы хотим новых историй, а есть множество разных сюжетов из комиксов, но, мне кажется, нельзя выпускать больше четырех. Даже четыре — это много, людям это быстро надоест, надо быть осторожнее. Кевину стоит быть аккуратным».

Один из вопросов, мучающих фанатов «Людей Икс»: что будет с Росомахой после слияния? Вернется ли Хью Джекман в своей коронной роли или в образе знаменитого мутанта появится новый актер? Доннер считает, что пришла пора передать адамантиевые когти другому.

«Хью усиленно работал, чтобы накачаться, вставал в четыре утра, ел высокопротеиновую еду каждые два часа из-за своего природного телосложения (в детстве его называли червяком), — говорит Доннер. — Он по природе худой. И в определенном возрасте тело перестает справляться с нагрузкой. Он поступил умно, когда сказал: „Я достиг этой точки. Я не могу так продолжать“. Это не означает, что он не может вернуться в образе старого Росомахи. Никогда не знаешь. Росомаха из будущего — всякое бывает».