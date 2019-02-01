Тайка Вайтити готов вернуться в киновселенную Marvel

Во время встречи Ассоциации телевизионных критиков Тайка Вайтити вместе с каналом FX представил свой новый проект — сериал «Чем мы заняты в тени». В беседе с собравшимися разговор зашел о сотрудничестве с Marvel, для которой Вайтити снял третьего «Тора». Режиссер подтвердил, что поддерживает контакт со студией, и опроверг слухи, что он может поставить «Стражей Галактики 3».

«Мы остаемся на связи и обсуждаем новые проекты, — рассказал Вайтити. — Я бы хотел сделать с ними еще один фильм».

При этом Вайтити всячески против идеи, что он может занять режиссерское кресло третьих «Стражей»: «Для меня это фильм Джеймса Ганна. Взяться за что-то подобное, несущее его отметку, все равно что прийти в чей-то дом и сказать: „Хэй, я ваш новый отец, и вот так мы теперь делаем сэндвичи с арахисовым маслом“. Было бы как-то неловко».

Вайтити также коснулся сериала «Мандалорец» — спин-оффа «Звездных войн», который для стрим-сервиса Dinsey+ разработал Джон Фавро. Вайтити вместе с Риком Фамуйивой, Брайс Даллас Ховард и Дэйвом Филони снял один из эпизодов проекта.

«Было невероятно, — вспоминает Вайтити. — Фавро — настоящий гений. Забавно работать во вселенной „Звездных войн“. Очень странно, сперва ты видишь штурмовика, а потом снимаешь сцену, а там их 50 или 60 штук. Потрясающе».

Режиссер также добавил, что работа над «Звездными войнами» отличается от работы с Marvel. «Надо придерживаться ощущения первых фильмов, того, что любят фанаты. К ним нельзя отнестись неуважительно. Хотя мои идеи там точно есть».

Сейчас Вайтити заканчивает свой новый режиссерский проект — фильм о вымышленном Гитлере «Кролик Джоджо». Дата премьеры картины не сообщается.

Источник: Deadline