Бокс-офис России: Бабушка непобедима

1. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» (2-я неделя), 97 млн рублей (-53%), 370 тысяч зрителей, 16 276 сеансов Почти все амбициозные новинки на этой неделе выступили слабее ожиданий, поэтому на вершине отечественного бокс-офиса вновь оказалась комедия Марюса Вайсберга. «Бабушка 2» по итогам 11 дней проката заработала 355 млн рублей и уже на 19 миллионов превзошла финальную кассу первой части. Кажется, триквел неизбежен.

2. «Спасти Ленинград» (1-я неделя), 85 млн рублей, 334 тысячи зрителей, 24 284 сеанса

После обнадеживающих результатов превью-показов, на которых у военной драмы был один из лучших показателей средней посещаемости, аналитики были оптимистично настроены относительно кассовых перспектив этого проекта. От картины о терпящей бедствие на Ладожском озере барже, чьи многие сюжетные ходы копируют «Титаник», ждали сборов, сопоставимых со стартовыми результатами «Битвы за Севастополь» (195 млн рублей) и «28 панфиловцев» (154 млн рублей). Однако легкой жизни не случилось. На фоне неоднозначного сарафана фильм забуксовал, средняя посещаемость резко обвалилась (13 человек на одном сеансе, один из худших показателей в топ-10), а сборы оказались на уровне «Землетрясения» Сарика Андреасяна (85 млн рублей в первый уик-энд). С учетом превью в копилке «Спасти Ленинград» сейчас 125 млн рублей.

3. «Зеленая книга» (2-я неделя), 81 млн рублей (+21%), 251 тысяча зрителей, 5515 сеансов «Зеленая книга» становится главной постпраздничной сенсацией российского проката. После мощного первого уик-энда картина смогла еще больше нарастить обороты и на второй неделе продемонстрировала не падение, а прирост кассы сразу на 21% — небывалый случай в новейшей истории российского проката. Драма с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али в главных ролях вторую неделю подряд возглавляет бокс-офис Москвы — на столицу приходится около 40% сборов фильма. По показателям средней посещаемости (45 человек на сеансе) и наработке на сеанс (14 709 рублей) ей нет равных среди релизов в топ-20. Общие сборы лидера оскаровской гонки по итогам двух уик-эндов составили 178 млн рублей — это больше финальных результатов прошлогоднего победителя «Форма воды» (134 млн рублей). Уже на этой неделе работа Питера Фаррелли обойдет и сборы «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» (188 млн рублей).

4. «Семья по-быстрому» (1-я неделя), 45 млн рублей, 150 тысяч зрителей, 8212 сеансов

Комедия Paramount показала стандартный для жанра результат. Примерно столько же на старте собирал в прошлом году фильм «Кто наш папа, чувак?» (47 млн рублей). Впрочем, у новинки необычайно хороший сарафан, поэтому имеется шанс на преодоление отметки в 100 млн рублей.

5. «Стекло» (3-я неделя), 45 млн рублей (-65%), 153 тысячи зрителей, 7676 сеансов За три недели триллер М. Найта Шьямалана заработал 611 млн рублей. Напомним, что у «Сплита» в 2017-м было 534 миллиона за все время проката.

6. «Т-34» (5-я неделя), 33 млн рублей (-63%), 130 тысяч зрителей, 5404 сеанса Военный экшен Алексея Сидорова впервые за пять недель выпал из топ-3. Общая касса картины — 2,24 млрд рублей. Весомая заявка на титул самого кассового фильма 2019 года.

7. «Рассвет» (1-я неделя), 32 млн рублей, 124 тысячи зрителей, 14 612 сеансов

Хоррор от продюсеров «Невесты» и «Пиковой дамы» в очередной раз подтвердил тренд на снижение интереса зрителей к отечественным представителям жанра. Все российские фильмы ужасов в 2018-м выступили значительно хуже прогнозов, продолжилась эта история и в 2019 году. У «Рассвета» сборы ниже, чем у «Русалки» (40 млн рублей в первый уик-энд). Но куда важнее показатель средней посещаемости — 8 человек на одном сеансе, а это худший результат в топ-20. При максимально широкой росписи фильм шел в пустых залах. Сарафан у «Рассвета» также можно назвать ужасающим, поэтому даже удвоение стартовых сборов для картины будет достижением. Похоже, производителям отечественных хорроров пора перестать концентрироваться на примитивных скримерах и придумать наконец связную и логичную историю, в противном случае зритель продолжит голосовать не рублем, а ногами.

8. «Волки и овцы: Ход свиньей» (2-я неделя), 32 млн рублей (-35%), 144 тысячи зрителей, 8893 сеанса Падение у сиквела оказалось мягче, чем у оригинального мультфильма, терявшего на второй неделе 47% стартовой кассы. Однако выход в майские праздники обусловил более высокие сборы первых «Волков и овец», у которых по итогам двух уик-эндов было 122 млн рублей. «Ход свиньей» за аналогичный период заработал 86 млн рублей.

9. «Фаворитка» (1-я неделя), 31 млн рублей, 90 тысяч зрителей, 4367 сеансов

Участие в оскаровской гонке подстегнуло интерес к костюмному фильму Йоргоса Лантимоса. Фильм собрал в первый уик-энд больше недавних «Двух королев» (28 млн рублей) и нацелился на более уверенную работу на длинной дистанции.