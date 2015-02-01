Стартовали съемки приключенческой ленты «Серебряные коньки»

В Санкт-Петербурге начались съемки приключенческого фильма «Серебряные коньки» , совместного проекта кинокомпании «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». Режиссерское кресло проекта занимает Михаил Локшин , для которого картина станет дебютом в полнометражном кино.

Действие фильма развернется в Санкт-Петербурге 1899 года, в канун Рождества. Судьба сводит на праздничных улицах двух людей из разных миров, Матвея и Алису. Он — сын фонарщика, чье главное и единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Она — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У них разные мечты и судьбы, но, однажды столкнувшись, они устремляются вперед вместе.

Главные роли исполнят Федор Федотов и Софья Присс. В фильме также снимаются Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков.

Все актеры, которым предстоит кататься на коньках, прошли специальную подготовку. Ассистировать им и помогать выполнять уникальные головокружительные трюки будут конькобежцы и каскадеры под руководством постановщика трюков Александра Стеценко («Хардкор»).

«В России в таком масштабе и объеме на реальных замерзших водоемах еще никто никогда не снимал», — рассказывает продюсер картины Петр Ануров. — На реках и каналах мы укрепляем лед на площади более 10 000 квадратных метров, создаем специальную цветную подложку, сверху заливаем еще около 10 см льда. Строим и украшаем ледовые ярмарки и катки, декорируем парадные дворцовые интерьеры. Таким красивым и по-новогоднему сказочным Петербург в кино еще не представал!»

«Серебряные коньки» ожидаются в российских кинотеатрах 13 февраля 2020 года.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»