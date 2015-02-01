Кадры из боевика «Рэмбо 5»: Новая семья старого ветерана

В пятом фильме Джон Рэмбо столкнулся с неожиданной проблемой — посттравматическим синдромом. В попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах он начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Однажды он узнает, что дочь его подруги пропала без вести по пути на вечеринку в Мексике. Джон отправляется на ее поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остается, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев.

Сталлоне написал сценарий «Рэмбо 5» совместно с Мэттью Сирюльником и Дэвидом Мореллом. Изначально сообщалось, что актер сам займет режиссерское кресло картины, но в итоге фильм поставит Адриан Грюнберг («„Веселые» каникулы»).

Дата релиза «Рэмбо 5» пока не сообщается.