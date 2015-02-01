Мстители, игрушки и сумеречная зона: Трейлеры Супербоула

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3 февраля прошел 53-й матч Супербоула, где на поле сошлись «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Победу в итоге одержали «Патриоты». В перерыве матча компании и голливудские студии прорекламировали зрителям свою продукцию, а в прямом эфире состоялось выступление группы Maroon 5, по мнению многих, «одно из худших в истории».

Разные рекламные ролики Супербоула КиноПоиск собрал здесь, а теперь настал черед трейлеров будущих кино- и телепроектов.

«Мстители: Финал»

«Мы»

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

«Волшебный парк Джун»

«Алита: Боевой ангел»

«Капитан Марвел»

«История игрушек 4»

«Сумеречная зона»

«Наша планета»

«Страшные истории для рассказа в темноте»

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