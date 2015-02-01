Мстители, игрушки и сумеречная зона: Трейлеры Супербоула

3 февраля прошел 53-й матч Супербоула, где на поле сошлись «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Победу в итоге одержали «Патриоты». В перерыве матча компании и голливудские студии прорекламировали зрителям свою продукцию, а в прямом эфире состоялось выступление группы Maroon 5, по мнению многих, «одно из худших в истории».

Разные рекламные ролики Супербоула КиноПоиск собрал здесь, а теперь настал черед трейлеров будущих кино- и телепроектов. «Мстители: Финал»