Лиам Нисон рассказал о попытке отомстить за изнасилование

В интервью газете Independent Лиам Нисон рассказал о неприятном инциденте из прошлого: однажды он вернулся домой из-за границы и узнал, что близкая ему женщина стала жертвой изнасилования. По ее словам, насильником был чернокожий мужчина, так что Нисон решил отомстить и убить первого чернокожего, который попадется ему на пути.

«Я шатался по району с клубами, надеялся, что ко мне кто-нибудь подойдет. Самому стыдно об этом вспоминать, — говорит актер. — Так продолжалось, наверное, неделю. Я хотел, чтобы один такой „черный ублюдок“ вышел из паба и пристал ко мне или что-то вроде того, понимаете? Чтобы я мог его убить».

Стоит отметить, что выражение «черный ублюдок» Нисон сам поставил в кавычки.

«Она превосходно справилась с происшествием, — продолжает Нисон. — Я спросил, знает ли она, кто это был. Нет. Какого цвета была кожа? Она сказала, что это был черный».

Нисон не уточнил, за кого он хотел отомстить, заметив лишь: «В этом есть что-то первобытное. Не дай Бог, чтобы с членом вашей семьи произошло нечто подобное».

В финале Нисон добавил, что извлек урок из своей реакции.

Высказывание Нисона вызвало в сети бурную реакцию. Многие назвали действия актера, где он хотел в качестве мести за преступление одного чернокожего убить другого, невинного чернокожего, откровенно расистскими.

Представители Нисона пока никак не прокомментировали высказывание актера.

Источник: Independent