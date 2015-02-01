Трейлер сериала «Чем мы заняты в тени»: Нелегкая жизнь кровопийцы

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Новый сериал канала FX «Чем мы заняты в тени» — многосерийный ремейк новозеландской комедии «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Выполненная в жанре мокьюментари, она рассказывала о жизни вампиров, обитающих в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, в деталях демонстрируя, насколько непросто быть упырем в современном мире.

Действие сериала разворачивается в Штатах и на этот раз повествует о жизни американских кровососов, которым тоже тяжело привыкнуть к причудам технологического прогресса. Вместе с обычными вампирами здесь появляется и новый вид, который тем не менее хорошо знаком каждому зрителю — энергетический вампир, питающийся чужой жизненной силой и раздражением.

В сериале снялись Бини Фелдштейн («Леди Бёрд»), Джейк Макдорман («Крепкий орешек 4.0»), Марк Прокш («Лучше звоните Солу») и Даг Джонс («Форма воды»).

Клемент и Вайтити спродюсировали проект совместно с голливудским тяжеловесом Скоттом Рудином («Нефть», «Социальная сеть») и Полом Симсом («Атланта»).

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