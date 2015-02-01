Трейлер сериала «Чем мы заняты в тени»: Нелегкая жизнь кровопийцы

Новый сериал канала FX «Чем мы заняты в тени» — многосерийный ремейк новозеландской комедии «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Выполненная в жанре мокьюментари, она рассказывала о жизни вампиров, обитающих в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, в деталях демонстрируя, насколько непросто быть упырем в современном мире.

Действие сериала разворачивается в Штатах и на этот раз повествует о жизни американских кровососов, которым тоже тяжело привыкнуть к причудам технологического прогресса. Вместе с обычными вампирами здесь появляется и новый вид, который тем не менее хорошо знаком каждому зрителю — энергетический вампир, питающийся чужой жизненной силой и раздражением.