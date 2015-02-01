Американский бокс-офис: Пуля-дура, Джексон-молодец

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 1 по 3 февраля. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Стекло» (3-я неделя), 9,5 млн долларов (-49,5%), 3665 кинотеатров (-179) 9,5 миллиона в третьи выходные — так себе достижение. «Стекло» быстро теряет сборы и опять, как и неделю назад, просело на 50%. Но и таких цифр оказалось достаточно, для того чтобы удержаться на вершине провального для Голливуда уик-энда. У триллера М. Найта Шьямалана просто не было конкурентов, как не было их и в прошлые выходные. В воскресенье в Атланте состоялся Супербоул — главный в сезоне матч по американскому футболу и самое популярное спортивное событие в США. Каждый год его смотрит по телевизору больше 100 миллионов человек. Понятно, что конкурировать с таким зрелищем голливудские студии не очень хотят. Но в этом году они были особенно осторожны: практика показывает, что в уик-энд Супербоула неплохо идут семейное кино и экшен, однако на этот раз почти все большие компании решили поберечь свои релизы. Делу не помогли и сильные морозы, которые продолжаются во многих районах страны. Результат: общий бокс-офис за три дня — 71 млн долларов. Это худший уик-энд индустрии с прошлой осени, а для выходных Супербоула — худший с 2000 года. Что же касается «Стекла», то его американские сборы сейчас составляют 88 млн долларов, а мировые вплотную приблизились к цифре в 200 миллионов. Итоговые результаты, видимо, не превзойдут те, что показал «Сплит», но порядок тот же: предыдущий фильм Шьямалана заработал 138 миллионов в Америке и 278 миллионов во всем мире.

2. «1+1: Голливудская история» (4-я неделя), 8,8 млн долларов (-25,9%), 3568 кинотеатров (+191)

Сборы «Стекла» быстро снижаются, а «1+1» каждую неделю теряет понемногу, и разрыв между двумя лидерами быстро сокращается. На этот раз падение составило всего четверть, и вот третий уик-энд подряд драмеди с Кевином Хартом и Брайаном Крэнстоном занимает вторую строчку рейтинга. Достижения довольно скромного и недорогого фильма подтверждают, что Эрик Толедано и Оливье Накаш, авторы французского оригинала, придумали какую-то особенно удачную форму для разговора о расовых отношениях. Конечно, успех американского «1+1» не так оглушителен, как у его европейского старшего брата (там было 412 млн долларов мировых сборов и второе место за всю историю французского проката). Но показательно, что он состоялся сам по себе: как известно, американцы не читают субтитры, так что большинство зрителей в США не видели оригинал и слышали о нем в лучшем случае из рекламы ремейка. Так что сюжет сработал уже во второй раз.

3. «Мисс Пуля» (1-я неделя), 6,7 млн долларов, 2203 кинотеатра

Sony оказалась единственной компанией, не побоявшейся выпустить широкий релиз в выходные, посвященные американскому футболу. Этот риск не оправдался: «Мисс Пуля» не выстрелила, и ее сборы не дотягивают даже до нижней планки прогнозов. Но вряд ли дело только в дате премьеры. Как и «1+1: Американская история», «Мисс Пуля» — ремейк успешного иностранного фильма. Энергичный мексиканский боевик о девушке, которая собиралась на конкурс красоты, а оказалась на войне наркокартелей, вышел в 2011 году. Американская пресса и профессионалы из индустрии недоумевают: зачем вообще было его переснимать? В новом фильме не добавили никаких интересных нововведений и не изменили даже обстоятельства и место действия — сюжет по-прежнему происходит в районе мексикано-американской границы, только съемочная группа на этот раз базировалась с другой ее стороны. Кстати, в Sony очень гордятся тем, что большая часть группы и актеров латиноамериканского происхождения (режиссером, правда, стала белая Кэтрин Хардвик, известная как постановщица первых «Сумерек»). Неудивительно, что наибольший отклик фильм вызвал у зрителей-латиноамериканцев — их из общего числа публики было 42%. Даже если отвлечься от первой «Мисс Пули», которую Мексика в свое время выдвигала на «Оскар», собственные достоинства ремейка под вопросом. На Rotten Tomatoes положительных рецензий на фильм всего 28%. Возможно, «Мисс Пуля» не так плохо выступит в следующие недели, но даже невеликий бюджет в 15 миллионов ей придется отбивать с трудом.

4. «Аквамен» (7-я неделя), 4,8 млн долларов (-34,1%), 2926 кинотеатров (-208) «Аквамен» поставил уже почти все рекорды (на предыдущей неделе он стал самым кассовым фильмом вселенной DC) и продолжает свое победное плавание. В минувшие выходные морской царь добрал еще без малого 5 миллионов.

5. «Человек-паук: Через вселенные» (8-я неделя), 4,4 млн долларов (-27,8%), 2234 кинотеатра (-149)

Восьмая неделя в пятерке! Теперь «Паук» — официально самый успешный мультфильм Sony. Еще до начала уик-энда он обогнал «Монстров на каникулах 2», которым это звание принадлежало последние три года. Сейчас на счету Спайдермена 175 млн долларов в американском бокс-офисе.

6. «Зеленая книга» (12-я неделя), 4,3 млн долларов (-21,3%), 2648 кинотеатров (+218) Второй подряд хороший уик-энд для лирической комедии о дружбе черного интеллигента и белого вышибалы. Ключевой участник оскаровской гонки прибавил еще две сотни кинотеатров, и сейчас у него максимально широкий прокат за все 12 недель.

7. «Рожденный стать королем» (2-я неделя), 4,2 млн долларов (-41,5%), 3528 кинотеатров (+7)

Что ж, не всякая английская сказка — «Гарри Поттер». У подросткового фэнтези студии 20th Century Fox и в первый уик-энд все было плохо, а 4 с небольшим миллиона во второй — это и вовсе катастрофа. На студии подсчитывают убытки, а наблюдатели отмечают: сделать прибыльное кино из классического английского фольклора почему-то не получается. Спросите хотя бы Гая Ричи, который всего два года назад снял «Меч короля Артура» и провалился с треском.

8. «Путь домой» (4-я неделя), 3,5 млн долларов (-31,2%), 2962 кинотеатра (-119) В других обстоятельствах говорящая собака уже покинула бы первую десятку. Вообще надо признать, что держится она не так уж плохо: только что американские сборы (36 миллионов) достигли отметки в два бюджета, правда, без учета рекламных расходов.

9. «Клаустрофобы» (5-я неделя), 2,9 млн долларов (-29,7%), 1942 кинотеатра (-250)

Хоррор о смертельной игре тоже засиделся в топе. Сейчас у «Клаустрофобов» 52 миллиона общих домашних сборов, а если прибавить доходы за границей, то сумма лишь немного не дотягивает до сотни.

10. «Они никогда не станут старше» (повторный релиз), 2,4 млн долларов, 735 кинотеатров

Документальное кино в первой десятке — редкий случай, тем более что фильм Питера Джексона уже показывали в кинотеатрах, пусть и не слишком традиционным способом. В декабре и январе его несколько раз выпускали в прокат на день в формате специального события. Это принесло картине уже 8 миллионов. Теперь у него нормальный прокат и лучшие в первой двадцатке сборы на копию (3272 доллара в среднем с кинотеатра). Фильм Джексона — уникальный проект. Режиссер отвлекся от высокобюджетных блокбастеров и засел в архивы отсматривать кинохронику Первой мировой. Отобранные фрагменты (большинство из них раньше не публиковались) были отреставрированы, кропотливо раскрашены и озвучены воспоминаниями британских ветеранов, записанными вскоре после войны. Джексон не получил гонорар за свою работу. Фильм не выдвигался на «Оскар» в этом году из-за регламента премии, но сможет претендовать на награду через год.