VR-игра продолжит историю комедии «День сурка»

2 февраля, в День сурка, Tequilla Works и MWM Immersive выпустили первый трейлер VR-игры для PlayStation 4 «День сурка: Каков отец, таков и сын» («Groundhog Day: Like Father Like Son») — продолжения классической комедии 1993 года.

Героем «сиквела» станет Фил Коннорс-младший, сын персонажа Билла Мюррея из оригинала. Проведя вечность в Панксатони, застряв в одном дне, Фил-старший смог исправиться и стать хорошим человеком. Теперь настал черед Фила-младшего снова и снова переживать один и тот же день. Наверное, вселенная считает, что только так Коннорсы могут стать хорошими людьми.

Сценарий игры написали Джеймс Сичильяно («Рик и Морти») и Джошуа Рубин, работавший над проектами компании Telltale Games. У игры будет несколько концовок и разветвленное повествование, где каждое действие приводит к своему результату. Временная петля, в которой застрял Фил-младший, позволит игрокам исследовать все возможные варианты и найти правильный финал.

Дата релиза игры пока не сообщается.

«День сурка», шестой совместный фильм Харольда Рэмиса и Мюррея, по праву считается одной из лучших комедий в истории кинематографа. В 1994 году картина получила премию BAFTA за лучший сценарий, а впоследствии была включена в Национальный реестр фильмов США. Концепция временной петли, построения героем идеального дня и морального преображения героя стали хорошей иллюстрацией для многих религиозных доктрин, философов и даже используются в психологии и экономике.