Букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена

31 января стало известно, что Бен Аффлек, трижды сыгравший Темного рыцаря в киновселенной DC, не вернется в роли борца с преступностью в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Вместо этого режиссер планирует взять нового актера. Букмекерская контора BoyleSport выяснила, чья кандидатура пользуется наибольшей популярностью. Согласно ее данным, большинство отдает предпочтение Арми Хаммеру, вторым идет Джейк Джилленхол, а третьим оказался Джон Хэмм.

Вот как выглядят список кандидатов и коэффициент ставок на них:

Арми Хаммер — 7/2;

Джейк Джилленхол — 11/2;

Джон Хэмм — 13/2;

Майкл Б. Джордан — 8/1;

Бен Барнс — 8/1;

Джон Красински — 9/1;

Джейми Дорнан — 10/1;

Джош Бролин — 16/1;

Мэттью Гуд — 16/1;

Крис Пратт — 16/1;

Майкл Фассбендер — 16/1;

Крис Пайн — 16/1;

Райан Гослинг — 18/1;

Леонардо ДиКаприо — 33/1;

Идрис Эльба — 33/1;

Киану Ривз — 50/1;

Дэниэл Крэйг — 50/1;

Колин Фаррелл — 50/1;

Том Харди — 50/1;

Крис Эванс — 50/1;

Киллиан Мёрфи — 100/1;

Юэн МакГрегор — 100/1;

Генри Кавилл — 100/1;

Хью Джекман — 100/1.

Имена трех главных кандидатов в разное время так или иначе были связаны с ролью Бэтмена. Хаммер должен был сыграть Темного рыцаря в несостоявшейся «Лиге справедливости» Джорджа Миллера, а о Джилленхоле говорили в качестве замены Аффлеку, когда впервые стало известно, что тот может отказаться от персонажа. Хэмм — интернет-фаворит. Пользователи сети считают, что из него выйдет отличный Брюс Уэйн.

Стоит отметить, что в списке присутствуют исключительно имена известных актеров, а Ривз может взять на эту роль молодого и малоизвестного актера, который еще не успел примелькаться в других супергеройских франшизах. Ранее сообщалось, что новый Бэтмен будет моложе Аффлека, тогда как большинство представленных кандидатов близки к нему по возрасту. Вдобавок некоторые звезды заняты в других франшизах. Особенно странно внизу списка смотрится Супермен Генри Кавилл, который уже подумывает полностью отказаться от супергеройских трико и плаща.

Подробности сюжета «Бэтмена» не раскрываются. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических злодеев Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.

Источник: CBR