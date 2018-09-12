Букмекеры назвали главных кандидатов на роль Бэтмена

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31 января стало известно, что Бен Аффлек, трижды сыгравший Темного рыцаря в киновселенной DC, не вернется в роли борца с преступностью в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Вместо этого режиссер планирует взять нового актера. Букмекерская контора BoyleSport выяснила, чья кандидатура пользуется наибольшей популярностью. Согласно ее данным, большинство отдает предпочтение Арми Хаммеру, вторым идет Джейк Джилленхол, а третьим оказался Джон Хэмм.

Вот как выглядят список кандидатов и коэффициент ставок на них:

Арми Хаммер — 7/2;
Джейк Джилленхол — 11/2;
Джон Хэмм — 13/2;
Майкл Б. Джордан — 8/1;
Бен Барнс — 8/1;
Джон Красински — 9/1;
Джейми Дорнан — 10/1;
Джош Бролин — 16/1;
Мэттью Гуд — 16/1;
Крис Пратт — 16/1;
Майкл Фассбендер — 16/1;
Крис Пайн — 16/1;
Райан Гослинг — 18/1;
Леонардо ДиКаприо — 33/1;
Идрис Эльба — 33/1;
Киану Ривз — 50/1;
Дэниэл Крэйг — 50/1;
Колин Фаррелл — 50/1;
Том Харди — 50/1;
Крис Эванс — 50/1;
Киллиан Мёрфи — 100/1;
Юэн МакГрегор — 100/1;
Генри Кавилл — 100/1;
Хью Джекман — 100/1.

Имена трех главных кандидатов в разное время так или иначе были связаны с ролью Бэтмена. Хаммер должен был сыграть Темного рыцаря в несостоявшейся «Лиге справедливости» Джорджа Миллера, а о Джилленхоле говорили в качестве замены Аффлеку, когда впервые стало известно, что тот может отказаться от персонажа. Хэмм — интернет-фаворит. Пользователи сети считают, что из него выйдет отличный Брюс Уэйн.

Стоит отметить, что в списке присутствуют исключительно имена известных актеров, а Ривз может взять на эту роль молодого и малоизвестного актера, который еще не успел примелькаться в других супергеройских франшизах. Ранее сообщалось, что новый Бэтмен будет моложе Аффлека, тогда как большинство представленных кандидатов близки к нему по возрасту. Вдобавок некоторые звезды заняты в других франшизах. Особенно странно внизу списка смотрится Супермен Генри Кавилл, который уже подумывает полностью отказаться от супергеройских трико и плаща.

Подробности сюжета «Бэтмена» не раскрываются. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических злодеев Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.

Источник: CBR

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