Мэл Гибсон снимется в драме «Черные мухи»

Мэл Гибсон и Тай Шеридан планируют принять участие в съемках независимой драмы «Черные мухи» (Black Flies) — экранизации одноименного романа Шэннона Бёрка. Жан-Стефан Совер («Бои без правил») поставит фильм по сценарию Райана Кинга.

«Черные мухи» — история Олли Кросса (Шеридан), молодого сотрудника нью-йоркской бригады неотложной помощи. Вместе опытным медиком Ратковски (Гибсон), не понаслышке знакомым со всеми ужасами большого города, он начинает работу на улицах, заполненных убийствам, наркотиками и бездомными. Именно здесь Кросс в итоге будет вынужден пересмотреть свои взгляды на жизнь и смерть.

Кинокомпания Mad River Pictures профинансирует производство картины. Шеридан спродюсирует проект совместно с Кристофером Коппом, Лакеном Тохом и Бабаком Анвари.

Старт съемок запланирован на второй квартал 2019 года.

21 марта российские зрители смогут увидеть Гибсона в триллере «Закатать в асфальт», а 6 июня в драме «Профессор и безумец». В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в боевике «Свиньи войны».

6 июня Тай Шеридан вернется на экраны в образе Циклопа в блокбастере «Люди Икс: Темный Феникс».

Источник: Variety