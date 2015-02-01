Тизеры «Страшных историй»: Гильермо дель Торо и ваши ночные кошмары

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Гильермо дель Торо опубликовал в сети сразу четыре тизера своего последнего продюсерского проекта — экранизации хоррор-трилогии «Страшные истории для рассказа в темноте». Ролики представляют зрителю четырех монстров — Большого Пальца, Бледную Леди, Красную Точку и Длинного Человека.

Первый постер:

Андре Овредал, режиссер триллера «Охотники на троллей», экранизировал популярную трилогию Элвина Шварца и Стивена Гаммелла. Кевин Хейгмен и Дэн Хейгмен, ранее работавшие над картиной «Лего Фильм», написали сценарий адаптации.

При создании трилогии, первая часть которой увидела свет в 1984 году, Шварц черпал вдохновение из фольклора и городских легенд. Автор потратил год на написание каждой книги, которые впоследствии были проиллюстрированы мрачными рисунками Гаммелла. Именно из-за иллюстраций книги долгое время считались слишком страшными для детей и постоянно попадали под запреты, что только подогревало интерес читателей.

Каждая книга — сборник коротких рассказов на разные темы с названиями вроде «Большой Палец», «Маленькая черная собачка», «Мертвая рука» и «Кладбищенский суп». Экранизация сохранит структуру антологии с разными главами, рассказывающими о разных монстрах.

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