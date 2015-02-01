Постановщик «Апгрейда» напишет ремейк «Побега из Нью-Йорка»

СегодняОбсудить0

Студия Fox привлекла Ли Уоннелла («Апгрейд») к работе над ремейком классического триллера «Побег из Нью-Йорка». Уоннелл напишет сценарий новой версии ленты Джона Карпентера. Источники также отмечают, что Уоннеллу могут предложить и пост режиссера проекта.

Ремейк «Побега из Нью-Йорка» находится в разработке уже больше 10 лет. Первым постановщиком, приписанным к проекту, стал Лен Уайзман. Затем к фильму присматривались Бретт Рэтнер и Брек Эйснер. Последним режиссерское кресло должен был занять Роберт Родригес.

Роль Змея Плисскина поначалу собирался играть Джерард Батлер. Шли слухи о привлечении к фильму Джереми Реннера, Джона Бернтала и Чарли Ханнэма.

До Уоннелла над сценарием ремейка поработал Нил Кросс, создатель сериала «Лютер».

Джон Карпентер значится исполнительным продюсером ремейка и, как утверждают инсайдеры, может влиять на проект.

Фильм Карпентера вышел в 1981 году. Его действие развивается в 1997-м. На острове Манхэттен находится тюрьма строгого режима. Из-за технической неполадки президентский лайнер падает на территории тюрьмы. Президент оказывается в заложниках у заключенных, а освободить его должен бывший герой войны, ставший преступником, одноглазый Змей Плисскин. Если через 24 часа Змей вернется с президентом, он получит свободу. Если же он не выполнит задание, сработает вживленная в его тело бомба с часовым механизмом.

Услуги Уоннелла сейчас пользуются спросом. Несколькими днями ранее стало известно, что он напишет и поставит новую версию «Человека-невидимки» для Universal.

Источник: THR

Смотрите также

Исследование: Rotten Tomatoes сравнил оценки ремейков и оригиналов

25 января

Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

21 января

Disney выпустит игровой ремейк мультфильма «Горбун из Нотр Дама»

17 января

«Привыкнуть к этому невозможно»: Брайан Крэнстон о ремейке «1+1»

12 января

Главное сегодня

Тизер фильма «Мстители: Финал»: Мир после Таноса

Сегодня

Мэл Гибсон снимется в драме «Черные мухи»

Сегодня

Тизеры «Страшных историй»: Гильермо дель Торо и ваши ночные кошмары

Сегодня

Постановщик «Апгрейда» напишет ремейк «Побега из Нью-Йорка»

Сегодня

Клык выпал: Йоргос Лантимос от авангарда до «Оскаров»

2 февраля

Гора из «Игры престолов» убил пивного рыцаря в рекламе Супербоула

Сегодня

Сериалы февраля: Небесный Рэдклифф и смерть в «Матрешке»

31 января
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании