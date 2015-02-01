Постановщик «Апгрейда» напишет ремейк «Побега из Нью-Йорка»

Студия Fox привлекла Ли Уоннелла («Апгрейд») к работе над ремейком классического триллера «Побег из Нью-Йорка». Уоннелл напишет сценарий новой версии ленты Джона Карпентера. Источники также отмечают, что Уоннеллу могут предложить и пост режиссера проекта.

Ремейк «Побега из Нью-Йорка» находится в разработке уже больше 10 лет. Первым постановщиком, приписанным к проекту, стал Лен Уайзман. Затем к фильму присматривались Бретт Рэтнер и Брек Эйснер. Последним режиссерское кресло должен был занять Роберт Родригес.

Роль Змея Плисскина поначалу собирался играть Джерард Батлер. Шли слухи о привлечении к фильму Джереми Реннера, Джона Бернтала и Чарли Ханнэма.

До Уоннелла над сценарием ремейка поработал Нил Кросс, создатель сериала «Лютер».

Джон Карпентер значится исполнительным продюсером ремейка и, как утверждают инсайдеры, может влиять на проект.

Фильм Карпентера вышел в 1981 году. Его действие развивается в 1997-м. На острове Манхэттен находится тюрьма строгого режима. Из-за технической неполадки президентский лайнер падает на территории тюрьмы. Президент оказывается в заложниках у заключенных, а освободить его должен бывший герой войны, ставший преступником, одноглазый Змей Плисскин. Если через 24 часа Змей вернется с президентом, он получит свободу. Если же он не выполнит задание, сработает вживленная в его тело бомба с часовым механизмом.

Услуги Уоннелла сейчас пользуются спросом. Несколькими днями ранее стало известно, что он напишет и поставит новую версию «Человека-невидимки» для Universal.

Источник: THR