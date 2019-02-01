Гора из «Игры престолов» убил пивного рыцаря в рекламе Супербоула

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В перерыве Супербоула «Игра престолов» канала HBO и пиво Bud Light выпустили совместный ролик, где монструозный Григор Клиган (Хафтор Бьёрнсон) встретился на турнире с пивным рыцарем. Стычка закончилась жестокой смертью последнего, появлением дракона и пожарами.

Забавный ролик особенно понравился создателю «Игры престолов» Джорджу Р. Р. Мартину, который поклялся разобраться и с другими рекламными персонажами.

«Покончив наконец с рыцарем Bud, мы послали драконов за полковником Сандерсом и кроликом Energizer».

Восьмой сезон станет для «Игры престолов» заключительным, и миллионы зрителей жаждут узнать, чем же закончится история и кто в итоге займет Железный трон. И не только зрители. Роуз Лесли, сыгравшая в сериале дикарку Игритт, попросила мужа Кита Харингтона раскрыть финал проекта. Исполнитель роли Джона Сноу не смог сказать «нет», за что пришлось поплатиться тремя днями напряженной тишины: Лесли отказалась с ним разговаривать.

«В прошлом году я рассказал жене, как все закончится, и она со мной три дня не разговаривала, — вспоминает актер во время радиопередачи KISS FM. — И она сама попросила!»

Харингтон не раскрыл, что такое страшное он рассказал жене, но признался, что остался доволен концовкой, и назвал ее «революционной».

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия, готовая захватить Железный престол. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, которая прорвалась на Юг после падения Стены в финале седьмого сезона. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов, но, по словам одного из продюсеров, каждый из них тянет на полноценный фильм.

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

Источник: EW

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