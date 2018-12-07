Тизер фильма «Мстители: Финал»: Мир после Таноса

В рамках Супербоула студия Marvel представила свежий ролик четвертых «Мстителей» . 30-секундный тизер показывает безрадостный мир после победы Таноса, где половина всего населения исчезла без следа.

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станут Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса.