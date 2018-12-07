Тизер фильма «Мстители: Финал»: Мир после Таноса

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В рамках Супербоула студия Marvel представила свежий ролик четвертых «Мстителей». 30-секундный тизер показывает безрадостный мир после победы Таноса, где половина всего населения исчезла без следа.

Дублированный тизер:

Оригинальный тизер:

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станут Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса.

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