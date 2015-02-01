Трейлер хоррора «Мы»: Встреча с доппельгангерами

Аделаида и Гейб Уилсон (Лупита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми приезжают провести лето в пляжном домике в Северной Калифорнии. После милого дня на пляже, проведенного в компании друзей (Элизабет Мосс и Тим Хайдекер), Аделаиде, которая до сих пор мучается от старой травмы, начинает казаться, что ее семье что-то угрожает. Опасения превращаются в реальность, когда ночью около дома Уилсоны видят четырех незнакомцев.
Вскоре выясняется, что незваные гости — пугающие доппельгангеры Уилсонов. Словно искаженные отражения, они намерены уничтожить оригиналы и занять их место. Или сами Уилсон — неудачные копии?
В 2017 году Джордан Пил покорил прокат с социальным хоррором «Прочь». Лента со скромным бюджетом в 4,5 млн долларов собрала внушительные 255 млн долларов и принесла своему создателю победу в категории «Лучший оригинальный сценарий» на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».
«Мы», по словам Пила, будет ближе к классическому хоррору, так как ему не понравилась, что жанровая принадлежность «Прочь» постоянно подвергалась сомнению. Для картины он придумал целую мифологию, выстроенную вокруг двойников, и поместил туда обычную американскую семью.