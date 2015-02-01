Трейлер хоррора «Мы»: Встреча с доппельгангерами

Аделаида и Гейб Уилсон (Лупита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми приезжают провести лето в пляжном домике в Северной Калифорнии. После милого дня на пляже, проведенного в компании друзей (Элизабет Мосс и Тим Хайдекер), Аделаиде, которая до сих пор мучается от старой травмы, начинает казаться, что ее семье что-то угрожает. Опасения превращаются в реальность, когда ночью около дома Уилсоны видят четырех незнакомцев.

Вскоре выясняется, что незваные гости — пугающие доппельгангеры Уилсонов. Словно искаженные отражения, они намерены уничтожить оригиналы и занять их место. Или сами Уилсон — неудачные копии?