Альфонсо Куарон взял главный приз Гильдии режиссеров

Премию Гильдии режиссеров (DGA) вручали в 71-й раз, церемония проходила в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли Хиллз. Главный приз отошел Альфонсо Куарону, постановщику черно-белой драмы «Рома». Брэдли Купер был номинирован в двух категориях, но в итоге остался без награды.

Лауреаты премии DGA в этом году:

Лучший режиссер полнометражного фильма

Альфонсо Куарон – «Рома»

Лучший режиссерский дебют

Бо Бернэм – «Восьмой класс»

Лучший режиссер телефильма / мини-сериала

Бен Стиллер — «Побег из тюрьмы Даннемора»

Лучший режиссер документального фильма

Тим Уордл — «Три одинаковых незнакомца»

Лучший режиссер эпизода комедийного сериала

Билл Хейдер — «Барри»

Лучший режиссер эпизода драматического сериала

Адам МакКей — «Наследники»

Премия DGA — отличный индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции „Арго“».

Источник: Variety