Альфонсо Куарон взял главный приз Гильдии режиссеров

Премию Гильдии режиссеров (DGA) вручали в 71-й раз, церемония проходила в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли Хиллз. Главный приз отошел Альфонсо Куарону, постановщику черно-белой драмы «Рома». Брэдли Купер был номинирован в двух категориях, но в итоге остался без награды.
Лауреаты премии DGA в этом году:
Лучший режиссер полнометражного фильма
Лучший режиссерский дебют
Лучший режиссер телефильма / мини-сериала
Бен Стиллер — «Побег из тюрьмы Даннемора»
Лучший режиссер документального фильма
Тим Уордл — «Три одинаковых незнакомца»
Лучший режиссер эпизода комедийного сериала
Лучший режиссер эпизода драматического сериала
Премия DGA — отличный индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции „Арго“».
Источник: Variety