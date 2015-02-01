Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Высокооктановый спин-офф

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В прошлом Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Декард Шоу (Джейсон Стэйтем), решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба). Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

Дублированный трейлер:

Оригинальный трейлер:

Постер:

Джонсон и Стэйтем еще в «Форсаже 8» показали, что отлично работают в паре, и трейлер «Хоббса и Шоу» — лишнее тому подтверждение. Герои постоянно сталкиваются лбами, подшучивают друг над другом и вообще ведут себя как знакомые персонажи бадди-фильмов вроде «Смертельного оружия» и «Часа пик».

Спин-офф «Форсажа» поставил Дэвид Литч, режиссер «Дэдпула 2». Сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.

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