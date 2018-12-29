Трейлеры недели: Город на холме, король велосипеда и высадка на Луну

«Аполлон-11»

«Аполлон-11» — знаменитый корабль, на котором Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин высадились на Луну в 1969 году. Дэмьен Шазелл снял об этом фильм «Человек на Луне», а создатели этой документальной картины использовали редкие видео- и аудиоматериалы (более 11 тысяч часов звукозаписей), чтобы во всех красках показать знаменательный для человечества полет.

«Барри», второй сезон

В первом сезоне Барри вроде бы разобрался со своим убийственным прошлым и добился мечты — стал полноценным актером. Но воспоминания о старой работе не оставляют его, а разные знакомые беззастенчиво намекают, что бывшему киллеру пора вновь взяться за оружие.

«Боль и слава»

Педро Альмодовар снял свою версию «8 с половиной» о режиссере, чья карьера в кино уже подходит к концу. Спустя десятилетия он вспоминает о старых встречах и знакомствах. По словам Альмодовара, картина расскажет о первой и второй любви, о материнстве и смертности. Одним из героев станет актер, с которым режиссер работал в прошлом и настоящем. Кроме этого, история затронет темы созидания, театрального и кинематографического, и того, как невозможно отделить жизнь творца от его творений.

«Город на холме», первый сезон

Действие сериала, основанного на оригинальной идее Бена Аффлека и сценариста Чака МакЛина, разворачивается в Бостоне в начале 1990-х, погрязшем в преступности, коррупции и расизме. Однажды в городе появляется новый чернокожий окружной прокурор из Бруклина — Декорси Уорд, который намерен во что бы то ни стало изменить существующие порядки. Герой вынужден заключить сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР Джеки Роудсом. Уорд надеется с его помощью выйти на след опасной банды налетчиков на инкассаторов. Вскоре их сотрудничество навсегда меняет систему уголовного правосудия в Бостоне.

«Доннибрук»

Солдат Эрл и Бензопила Ангус оба существуют за границей приличного общества. Они не знакомы друг с другом, и их практически ничего не связывает, кроме единственного принципа — всегда идти до конца. Заботливый муж, готовый на все ради больной жены, и безжалостный и кровожадный наркоторговец — они в итоге встретятся в клетке для боев без правил. И победителем выйдет только один.

«Другой»

Молодая женщина Сара поселяется с сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли происходящие с ее ребенком тревожные изменения со зловещей дырой в чаще леса, примыкающего к ее дому.

«Карательница»

На поверку фильм выглядит как очередная история женской мести: главная героиня берет правосудие в свои руки и начинает методично разбираться с абьюзерами. Но работа карательницы не так проста, как может показаться на первый взгляд, а старые шрамы и раны того и гляди вылезут на поверхность.

«Король велосипеда Ом Бок-тон»

Любимый в прошлом сестрами Вачовски корейский артист Рэйн в народно-патриотическом кино о плохих захватчиках-японцах и героических корейцах, где тема спортивных достижений удачно рифмуется с борьбой за независимость. История жизни легендарного велогонщика Ом Бок-тона, национальной корейской звезды времен японской оккупации. В 1913 году молодой Бок-тон был обычным разносчиком газет, когда впервые принял участие в профессиональной велогонке. Пройдет всего несколько лет, и звезда Кёнсона будет вызывать ненависть у конкурентов-японцев и радость в сердце у всего корейского народа.

«МатьОтецСын»

Восьмисерийная драма о семье — могущественном отце, уставшей матери и потерянном сыне. Сверху все это присыпано политическими и бизнес-интригами.

«Пегас»

Личный проект Хань Ханя — автогонщинка, режиссера, невероятно популярного в Китае писателя и блогера — выходит в прокат на китайский Новый год, а значит, рассчитывает на любовь публики и немалые сборы. Это история о бывшем некогда популярным гонщике, который теперь управляется только с лотком уличной еды, однако решает бросить вызов молодой восходящей звезде автоспорта. Но у нашего героя нет ни денег, ни машины, ни даже водительских прав.

«Самая большая маленькая ферма»

Документальная картина о супружеской паре, которая решила оставить позади городскую суету и выстроить собственную ферму. И нет, в их жизни не появляются маньяки, инопланетяне или зомби. Они просто работают от рассвета до заката, выращивают, убирают, кормят и снова сажают, снова убирают. Проблемы, конечно, будут — в виде хищников или лесного пожара. Они хотят создать идеальное место, где все будет сбалансировано, но для этого сперва придется понять законы природы.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

И еще один ролик мультфильма о животных, которые в отсутствие хозяев занимаются своими делами. Теперь настал черед энергичной Гиджет, которая (почему-то) тренируется быть настоящей кошкой.

«Ханна», первый сезон

Сериальный ремейк боевика Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие» 2010 года с Сиршей Ронан в главной роли. В сериале от Amazon речь также пойдет о 14-летней девочке, которую вырастили боевой единицей. Отец Ханны, Эрик Хеллер, воспитывал ее в лесу в глухой сторожке и обучил всем навыкам выживания, стрельбе и боевым искусствам. Позже Ханна выясняет, что является результатом генетического эксперимента по выращиванию идеальных солдат, а Эрик — агент ЦРУ в бегах.