Брайан Крэнстон снимется в мини-сериале «Ваша честь»

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Брайан Крэнстон исполнит главную роль в драматическом мини-сериале «Ваша честь» (Your Honor) — англоязычном ремейке одноименного израильского сериала. Проект для канала Showtime разрабатывают Питер Моффат, создатель британского «Уголовного правосудия», ставшего основой для «Однажды ночью», и Мишель Кинг («Хорошая жена»).

10-серийный проект рассказывает о влиятельном и успешном новоорлеанском судье (Крэнстон), чей сын сбивает пешехода, но скрывается с места преступления. Из-за этого они оба оказываются втянуты в опасную игру из лжи и обмана, ведь погибший был сыном местного криминального босса.

Showtime заказал производство мини-сериала в октябре 2017 года, но создатели долгое время не могли договориться с Крэнстоном (он изначально был единственным выбором на главную роль), в результате чего производство затянулось на 15 месяцев.

Моффат напишет сценарий нескольких эпизодов и возьмет на себя функции шоураннера и исполнительного продюсера проекта.

Источник: Deadline

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