Пиво, орехи и Харрисон Форд: Рекламные ролики Супербоула

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Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем. Миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте.

Именно поэтому каждый год компании по-крупному вкладываются в создание рекламы для Супербоула. Они привлекают к работе талантливых кинематографистов и зазывают на съемки звезд, чтобы в итоге выпустить интересный и запоминающийся ролик, о котором еще долго будут говорить в сети.

Собрали для вас несколько роликов, которые в воскресенье будут показаны в перерыве матча между командами «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Стив Карелл, Карди Би и Лил Джон в рекламе Pepsi учат правильно говорить «окей».

Чэнс Раппер и Backstreet Boys нахваливают новые острые Doritos.

Amazon пригасила Харрисона Форда, Фореста Уитакера, Илану Глейзер, Эбби Джейкобсон и астронавта Скотта Келли для ролика о неудачных интеграциях цифрового помощника Alexa.

Сара Мишель Геллар столкнулась с проблемой в ролике Olay: ее кожа стала настолько хорошей, что теперь она не может разблокировать телефон.

Люк Уилсон нарушает границы личного пространства в рекламе Colgate.

Очень пафосный ролик Bumble с Сереной Уильямс.

Майкл Бубле не может правильно произнести Bubly и имя Дэйв.

2 Chainz и Адам Скотт рекламируют приложения для сохранения чеков.

Мистер Пинат, как настоящая экшен-звезда, готов привезти фанату правильные орехи. В кадре почему-то есть Чарли Шин.

Зои Кравиц наслаждается природой и пивом Michelob.

Кристина Эпплгейт и новая шоколадка с M&M’s.

Джейсон Бейтман катает людей в особом лифте в рекламе Hyundai.

Спайк Джонз снял Идриса Эльбу в двух роликах, посвященных Squarespace. В одном актер пробует себя в разных профессиях.

А в другом — пытается сделать собственный сайт при помощи Лолли Адефоп.

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