Пиво, орехи и Харрисон Форд: Рекламные ролики Супербоула

Супербоул — особое событие для американских маркетологов. Миллионы зрителей ежегодно собираются перед экранами телевизоров, чтобы узнать, кто выйдет победителем. Миллионы зрителей, которым можно рассказать о своем продукте.

Именно поэтому каждый год компании по-крупному вкладываются в создание рекламы для Супербоула. Они привлекают к работе талантливых кинематографистов и зазывают на съемки звезд, чтобы в итоге выпустить интересный и запоминающийся ролик, о котором еще долго будут говорить в сети.

Собрали для вас несколько роликов, которые в воскресенье будут показаны в перерыве матча между командами «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Стив Карелл, Карди Би и Лил Джон в рекламе Pepsi учат правильно говорить «окей».