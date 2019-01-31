Недоделанный блестящий киборг: Критики о фильме «Алита: Боевой ангел»

После первых зрительских отзывов, откровенно хваливших «Алиту», в сети появились полноценные рецензии на фантастическую картину, гораздо менее однозначные. Да, большинство критиков сходится во мнении, что Роберт Родригес сделал очень яркое и захватывающее кино с массой хороших спецэффектов, но при этом почти единогласно отмечают, что сама история оставляет желать лучшего.

«Алита: Боевой ангел» — экранизация манги Юкито Кисиро. Фильм рассказывает о девушке-киборге Алите, которую на свалке обнаруживает рассудительный доктор Идо. Ему удается восстановить ее тело, но не память. Однако призраки прошлого не собираются отпускать Алиту, и в скором времени ей придется отправиться на поиски потерянных воспоминаний.

В фильме Алита сражается с разными опасными киборгами, спасается от преследования и принимает участие в смертельно опасном спортивном состязании, где роботы и киборги носятся по арене за мячом, регулярно отрывая друг другу конечности. Согласно критикам, Родригес умело выстраивает экшен, из-за чего зритель не устает и путается в происходящем.

Хвалят также и исполнительницу главной роли. Роза Салазар, судя по всему, не потерялась за графикой и огромными глазами и смогла вдохнуть жизнь в кибернетическое тело Алиты.

Вот что пишут рецензенты.

Даррен Фрэнич, Entertainment Weekly:

«Никто не сказал мне, что „Алита: Боевой ангел“ — фильм о роликовых коньках. Экстремальных, футуристичных роликовых коньках. Ну, с настоящими, острыми, способными отрубить конечностями лезвиями».

«Эта адаптации манги — обычная фантастическая одиссея с рядовыми спецэффектами поверх сопливой недоистории, которая напоминает двухчасовой питчинг для франшизы из 1970-х. Назвать этот фильм хламом — обидеть подлинность настоящего мусора».

Карен Хан, Polygon:

«Все в „Алите“ бесцеремонно огромное: межпланетарная война, спорт под названием моторбол, который, по сути, является джай-алай с роботами, кадры замедленной съемки, где предметы разной опасности летят в камеру. И все это радует глаз».

«Как только логотип 20th Century Fox резко превращается в 26th Century Fox, демонстрируя прошедшее время, сразу становится понятно, что нас ждет. Родригеса визуал интересует больше повествования, пока сюжет „Алиты“ с такой силой (или без нее) проходит через все положенные этапы истории о поисках себя (включая слегка странный эпизод с половым созреванием для роботов), что фильм напоминает школьника, торопливо заканчивающего домашнюю работу, чтобы поскорее поиграть в видеоигры».

«Неважно, что вся история не особо интересная и иногда откровенно тормозит. Да, у всех персонажей есть одна определяющая черта (Алите нравится драться, Идо нравится быть отцом, Хьюго нравится Алита и т. д.), но этого хватает. „Алита“ — не замутненное визуальное пиршество, она пытается быть чем-то больше этого».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«В результате экстравагантного мультяшного насилия страдает метал и проводка, а не плоть и кровь. Отсюда и рейтинг (PG-13), и общее ощущение подростковой невинности, окружающее, по сути, довольно консервативный фильм. И это несмотря на мрачноватые моменты с отрубленными головами и одну рискованную сцену, где героиня Дженнифер Коннелли появляется в чулках и подтяжках».

«„Алита: Боевой ангел“ — зрелищный фильм для IMAX. Но, несмотря на весь размах, в итоге он может стать отличным средством для усыпления 13-летних. В нем не хватает взрослых сложных тем „Призрака в доспехах“. Беззубая мелодрама в декорациях антиутопии».