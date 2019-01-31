Недоделанный блестящий киборг: Критики о фильме «Алита: Боевой ангел»

После первых зрительских отзывов, откровенно хваливших «Алиту», в сети появились полноценные рецензии на фантастическую картину, гораздо менее однозначные. Да, большинство критиков сходится во мнении, что Роберт Родригес сделал очень яркое и захватывающее кино с массой хороших спецэффектов, но при этом почти единогласно отмечают, что сама история оставляет желать лучшего.
«Алита: Боевой ангел» — экранизация манги Юкито Кисиро. Фильм рассказывает о девушке-киборге Алите, которую на свалке обнаруживает рассудительный доктор Идо. Ему удается восстановить ее тело, но не память. Однако призраки прошлого не собираются отпускать Алиту, и в скором времени ей придется отправиться на поиски потерянных воспоминаний.
В фильме Алита сражается с разными опасными киборгами, спасается от преследования и принимает участие в смертельно опасном спортивном состязании, где роботы и киборги носятся по арене за мячом, регулярно отрывая друг другу конечности. Согласно критикам, Родригес умело выстраивает экшен, из-за чего зритель не устает и путается в происходящем.
Хвалят также и исполнительницу главной роли. Роза Салазар, судя по всему, не потерялась за графикой и огромными глазами и смогла вдохнуть жизнь в кибернетическое тело Алиты.
Вот что пишут рецензенты.
Даррен Фрэнич, Entertainment Weekly:
«Никто не сказал мне, что „Алита: Боевой ангел“ — фильм о роликовых коньках. Экстремальных, футуристичных роликовых коньках. Ну, с настоящими, острыми, способными отрубить конечностями лезвиями».
«Эта адаптации манги — обычная фантастическая одиссея с рядовыми спецэффектами поверх сопливой недоистории, которая напоминает двухчасовой питчинг для франшизы из 1970-х. Назвать этот фильм хламом — обидеть подлинность настоящего мусора».
«Все в „Алите“ бесцеремонно огромное: межпланетарная война, спорт под названием моторбол, который, по сути, является джай-алай с роботами, кадры замедленной съемки, где предметы разной опасности летят в камеру. И все это радует глаз».
«Как только логотип 20th Century Fox резко превращается в 26th Century Fox, демонстрируя прошедшее время, сразу становится понятно, что нас ждет. Родригеса визуал интересует больше повествования, пока сюжет „Алиты“ с такой силой (или без нее) проходит через все положенные этапы истории о поисках себя (включая слегка странный эпизод с половым созреванием для роботов), что фильм напоминает школьника, торопливо заканчивающего домашнюю работу, чтобы поскорее поиграть в видеоигры».
«Неважно, что вся история не особо интересная и иногда откровенно тормозит. Да, у всех персонажей есть одна определяющая черта (Алите нравится драться, Идо нравится быть отцом, Хьюго нравится Алита и т. д.), но этого хватает. „Алита“ — не замутненное визуальное пиршество, она пытается быть чем-то больше этого».
«В результате экстравагантного мультяшного насилия страдает метал и проводка, а не плоть и кровь. Отсюда и рейтинг (PG-13), и общее ощущение подростковой невинности, окружающее, по сути, довольно консервативный фильм. И это несмотря на мрачноватые моменты с отрубленными головами и одну рискованную сцену, где героиня Дженнифер Коннелли появляется в чулках и подтяжках».
«„Алита: Боевой ангел“ — зрелищный фильм для IMAX. Но, несмотря на весь размах, в итоге он может стать отличным средством для усыпления 13-летних. В нем не хватает взрослых сложных тем „Призрака в доспехах“. Беззубая мелодрама в декорациях антиутопии».
«„Алита: Боевой ангел“ — лучший фильм Родригеса со времен, когда он перенес на большой экран комикс Фрэнка Миллера. Эпичная фантастика, которой удается добиться того, что редко кому удается в эпоху адаптаций и ребутов — она оправдывает свой потенциал и заставляет зрителя ждать продолжение».
«„Алита“ — фильм того рода, где предыстории не уступают по продолжительности самой истории. Но Родригес умело снижает откровенную экспозицию до минимума. Отчасти благодаря тому, что его героиня сама не знает своего происхождения и имени».
«Роза Салазар, недавно появившаяся в „Птичьем коробе“ и англоязычном ремейке „Воспитательницы“, умело трансформировалась из второстепенной актрисы в главную. Ее mo-cap-игра — самая впечатляющая со времен Энди Серкиса, с физической составляющей, которую усиливает графика, но эмоции принадлежат только ей».
«Фильм наполнен вращающимися шестеренками, искрами от циркулярной пилы и громадными роботами с невероятно сложным оружием. Но регулярный и шумный экшен остается понятным и интересным. Родригес с головой погружает зрителя в драку киборгов в баре, безудержную игру в моторбол или погоню по улицах Железного города, но при этом четко удерживает внимание. Порой из-за графики история может показаться мертвой, но тут она оживляет фильм».
«Это полноценный мир, и Родригес находит множество избирательных способов оживить его визуально. Это сценарий, написанный Родригесом в соавторстве с Лаэтой Калогридис, не поспевает за происходящим».
«В конечном итоге это перегруженный мир, куда я с удовольствием вернусь».
Стивен Далтон, The Hollywood Reporter:
«С бюджетом в 200 млн долларов это крутое киберпанк-приключение словно нацелилось на те же блокбастерские прокатные высоты, что и франшиза „Голодные игры“. Но корявый сценарий, путаный сюжет, ходульные персонажи и опостылевшие сюжетные ходы могут приглушить коммерческий успех за пределами фанатов фантастики».
При этом автор не считает «Алиту» провалом. Он хвалит дизайн персонажей и окружающей среды, отличное использование компьютерной графики, но отмечает, что местами сюжет чрезмерно провисает и страдает из-за лишних объяснений.
«Несмотря на то, что история разворачивается в знакомом ключе, Родригес отлично справляется с боевыми сценами, пока Алита постепенно становится сильнее. Но диалоги перегружены экспозицией и хромают, они откровенно не дотягивают до высоких стандартов Джеймса Кэмерона. Без шуток и интересных фраз; отличный вспомогательный актерский состав — Махершала Али, Эд Скрейн и Дженнифер Конноли — теряется в серьезности».
«Али и Скрейн изо всех сил стараются в ролях типичных плохишей, но общий уровень опасности падает из-за переизбытка злодеев. Нечасто такое можно сказать о проектах Кэмерона, но после просмотра есть ощущение, что все это ты уже видел».
«В качестве окружающего героев мира сомневаться не приходится. Декорации и графика гармонично сочетаются, а механически улучшенные люди выглядят отлично. Проблема в том, что „Алита“ не может похвастаться историей и персонажами, способными привлечь зрителя в этот пыльный мир. Герои кажутся пустыми, а талантливые актеры страдают из-за неловких диалогов».
«Полунамеков нет, все сообщается прямо в лоб. „Это жестокий мир“, — говорит Хьюго Алите, пока в кадре Залем сбрасывает мусор в Железный город. У нее проблемы с памятью, а не со здравым смыслом. В связи с оптическим богатством главной героини можно было бы подумать, что Кэмерон и Лаэта Калогридис больше доверяют зрительскому зрению».
Сейчас на сайте Rotten Tomatoes у «Алиты» лишь 37% «свежести» при 19 рецензиях.