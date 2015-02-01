Мэтт Ривз сделает из Бэтмена настоящего детектива

О новом «Бэтмене» на данный момент практически ничего не известно. Студия Warner объявила дату релиза картины, но до сих пор не выбрала, кто в этот раз примерит плащ Темного рыцаря. В интервью THR режиссер и сценарист фильма Мэтт Ривз приоткрыл завесу тайны, рассказав о выборе злодея и общем направлении проекта.

Ранее Ривз уже опровергал, что его сценарий основан на знаменитом комиксе «Бэтмен: Год первый» Фрэнка Миллера и Дэвида Маццукелли. Режиссер рассказал, что их фильм не будет очередным пересказом происхождения Бэтмена. Вместо этого авторы планируют рассказать очень личную для Темного рыцаря историю и показать на экране Бэтмена, с которым обычные зрители почти не были знакомы — величайшего детектива в мире.

«Это словно история от первого лица, Бэтмен в стиле нуар, — говорит Ривз. — Повествование держится исключительно на нем, и, я надеюсь, история получится не только интересной, но и захватывающей. Это Бэтмен в режиме детектива, чего в кино мы раньше не видели».

Ривз заверил, что в ближайшее время должны появиться первые новости о кастинге «Бэтмена». И, если судить по его словам, актерский состав у фильма будет внушительный. «Бэтмена без злодея не бывает, — говорит он. — И у нас будет целая коллекция негодяев».

Ривз, однако, не раскрывает, планирует ли он использовать знакомых противников Темного рыцаря или намерен вытащить на свет кого-то из малоизвестных злодеев вроде Кайт-Мэна, использующего для преступлений воздушный змей.

Есть вероятность, что в этот раз против Бэтмена выйдет сразу несколько злодеев, объединенных одной целью.

«Мы начали составлять боевой план, — продолжает Ривз. — У студии есть свои идеи, но, мне кажется, он очень точно совпадает с нашими задумками».

Постановщик также отметил, что «Бэтмен» — это не окончательное название, и в будущем оно может измениться.

Ривз занял режиссерское кресло картины в феврале 2017 года, после того как Бен Аффлек отказался ставить фильм. В том же году появились слухи, что актер не намерен возвращаться в роли Бэтмена. Аффлек долгое время отрицал эту информацию, но на днях она подтвердилась: он останется с проектом исключительно в качестве продюсера, а маску Темного рыцаря примерит другой.

Источник: THR