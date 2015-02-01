Джонни Флинн сыграет Дэвида Боуи в байопике «Стардаст»

Создатели биографической картины о жизни Дэвида Боуи нашли актера на главную главную роль. Легендарного музыканта в фильме «Стардаст» (Stardust) сыграет Джонни Флинн, снимавшийся в сериалах «Гений» и «Ярмарка тщеславия». Гэбриел Рэндж поставит ленту по сценарию Кристофера Белла.

Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, так называемый хамелеон рок-музыки. Несмотря на постоянные эксперименты с жанрами, он всегда сохранял собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Боуи считается новатором, в особенности благодаря своим работам 1970-х.

Проект расскажет о восхождении музыкальной звезды Боуи. Фильм покажет, как в 1971 году он впервые приехал в Штаты, где вдохновился на создание своего знаменитого альтер эго. В 1972-м, во времена расцвета глэм-рока, он появился на сцене в образе андрогинного Зигги Стардаста.

Вместе с Флинном в фильме снимутся Джена Мэлоун («Неоновый демон») и Марк Мэрон («Блеск»).

Старт съемок запланирован на июнь 2019-го.

Источник: THR