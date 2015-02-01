Первые зрители назвали кота главной звездой «Капитана Марвел»

До премьеры «Капитана Марвел» осталось чуть больше месяца и в сеть начали постепенно просачиваться первые реакции. Полноценных показов для прессы пока не было, но некоторые зрители уже смогли посмотреть фильм. И, если судить по информации из третьих рук, главной звездой картины стал кот по имени Гусь. Об этом в Twitter написал главный редактор сайта Collider Стивен Вейнтрауб, до которого донеслись разговоры после первого показа. По его словам, по окончании просмотра все обсуждали кота, который буквально захватил зрительское внимание. В остальном подробностей о фильме нет.

Фильмы Marvel известны второстепенными персонажами, которые в итоге становятся популярнее главных героев. В «Человеке-муравье» всех очаровал болтливый Луиз (Майкл Пенья), чья неподражаемая манера повествования моментального сделала его звездой. Или Плащ в «Докторе Стрэндже» — молчаливый предмет одежды обладал для зрителя большей привлекательностью, чем злодей в исполнении Мадса Миккельсена. Нельзя забыть и про Грута: во всех фильмах он повторял только три слова «Я есть Грут», что не помешало ему стать любимчиком публики. О коте в «Капитане Марвел» практически ничего неизвестно, но в сети есть теория, что именно из-за него Фьюри лишился глаза. Несколько месяцев назад Hasbro опубликовала фото с игрушками по фильму, и на одной из них Гусь был изображен в наморднике и кандалах, словно под мордой кота скрывается нечто опасное. Фото быстро удалили, но фанаты комиксов моментально вспомнили о Чуи, питомце Кэрол, который оказался флеркеном — опасной инопланетной формой жизни.

Hasbro

«Капитан Марвел» рассказывает о Кэрол Дэнверс, которая всю жизнь была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта — она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказывалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической империи. Оставить пост ее заставляет угроза, нависшая над Землей: раса скруллов под предводительством кровожадного Талоса начала операцию по незаметному захвату планеты. Дэнверс планирует остановить вторжение и отправляется на родную планету, где знакомится с молодым оперативником Щ.И.Т.а Ником Фьюри.