Постеры боевика «Хоббс и Шоу»: Бандиты и спецагенты

В преддверии выхода первого трейлера, который ожидается в сети 1 февраля, создатели боевика «Хоббс и Шоу» опубликовали в Twitter серию персонажных постеров с героями фильма. Из-за металлической завесы на экране появляются Люк Хоббс ( Дуэйн Джонсон ), Брикстон ( Идрис Эльба ), Декард Шоу ( Джейсон Стэйтем ) и Хэтти Шоу ( Ванесса Кирби ).

В прошлом Люк Хоббс и Декард Шоу, решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона. Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

Спин-офф «Форсажа» поставил Дэвид Литч, режиссер «Дэдпула 2». Сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.