Постеры боевика «Хоббс и Шоу»: Бандиты и спецагенты

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В преддверии выхода первого трейлера, который ожидается в сети 1 февраля, создатели боевика «Хоббс и Шоу» опубликовали в Twitter серию персонажных постеров с героями фильма. Из-за металлической завесы на экране появляются Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон), Брикстон (Идрис Эльба), Декард Шоу (Джейсон Стэйтем) и Хэтти Шоу (Ванесса Кирби).

В прошлом Люк Хоббс и Декард Шоу, решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона. Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

Спин-офф «Форсажа» поставил Дэвид Литч, режиссер «Дэдпула 2». Сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.

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