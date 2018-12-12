Новая «Сумеречная зона» выйдет 1 апреля

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Новая версия сериала-антологии «Сумеречная зона» появится на стрим-сервисе CBS All Access уже 1 апреля. Об этом на встрече Ассоциации телевизионных критиков сообщила вице-президент CBS по оригинальному контенту Джули МакНамара.

1 апреля подписчикам CBS All Access будет доступно два первых эпизода ремейка. Новые серии будут выходить каждый вторник.

Шоураннером и сценаристом перезапуска выступает Марко Рамирес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Защитники» и «Сыны анархии». Джордан Пил («Прочь») спродюсировал проект, а также взял на себя функции ведущего и рассказчика, который приглашает зрителя в странный мир антологии.

Сюжет большинства эпизодов новой «Сумеречной зоны» не раскрывается. Известно, что Адам Скотт снимется в ремейке классической серии «Кошмар на высоте 20 000 футов». Она рассказывает о пассажире самолета, который видит на крыле самолета странное существо, чьи действия могут привести к катастрофе. Он пытается предупредить экипаж, но ему никто не верит. «Кошмар на высоте 20 000 футов» — один из самых известных эпизодов «Сумеречной зоны».

В других эпизодах сериала задействованы Джон Чо, Эллисон Толман, Джейкоб Тремблей, Джессика Уильямс, Кумэйл Нанджиани, Стивен Ян, Грег Киннир, Айк Баринхолц и Таисса Фармига.

Оригинальная «Сумеречная зона» увидела свет 2 октября 1959 года. Сериал-антология, созданный Родом Серлингом, транслировался на канале CBS до 1964-го и просуществовал пять сезонов. В каждой серии рассказывалась одна интригующая история в научно-фантастическом жанре, предваряемая и завершаемая появлением самого Серлинга.

Проект во многом поспособствовал росту популярности фантастики у широкой аудитории. В создании сериала участвовали классики жанра, например Ричард Мэтисон. Позднее «Сумеречная зона» перезапускалась в 1980-е и в 2000-е годы. Также существует киноверсия 1983 года.

Источник: IndieWire

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