Новая «Сумеречная зона» выйдет 1 апреля

Новая версия сериала-антологии «Сумеречная зона» появится на стрим-сервисе CBS All Access уже 1 апреля. Об этом на встрече Ассоциации телевизионных критиков сообщила вице-президент CBS по оригинальному контенту Джули МакНамара.

1 апреля подписчикам CBS All Access будет доступно два первых эпизода ремейка. Новые серии будут выходить каждый вторник.

Шоураннером и сценаристом перезапуска выступает Марко Рамирес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Защитники» и «Сыны анархии». Джордан Пил («Прочь») спродюсировал проект, а также взял на себя функции ведущего и рассказчика, который приглашает зрителя в странный мир антологии.

Сюжет большинства эпизодов новой «Сумеречной зоны» не раскрывается. Известно, что Адам Скотт снимется в ремейке классической серии «Кошмар на высоте 20 000 футов». Она рассказывает о пассажире самолета, который видит на крыле самолета странное существо, чьи действия могут привести к катастрофе. Он пытается предупредить экипаж, но ему никто не верит. «Кошмар на высоте 20 000 футов» — один из самых известных эпизодов «Сумеречной зоны».