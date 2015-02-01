Роман Алексея Иванова о вампирах-пионерах станет сериалом

Продюсерская компания «Среда» начала работу над сериалом «Пищеблок» — экранизацией одноименного романа Алексея Иванова. Старт съемок восьмисерийного проекта запланирован на 2020 год. Кто поставит сериал или напишет сценарий адаптации — не сообщается. В беседе с корреспондентом ТАСС Иванов отметил, что сам не будет участвовать в создании сценария к сериалу.

Действие «Пищеблока» разворачивается в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги во время Олимпиады-1980. Именно здесь обычный мальчик Валерка Лагунов однажды становится свидетелем странного: его сосед по комнате ночью пил кровь другого пионера. Постепенно Валерка понимает, что пьющих кровь становится все больше, и все они какие-то слишком правильные. Мальчик начинает подозревать, что в «Буревестнике» завелись вампиры, но пионервожатый Игорь ему не верит. До тех пор, пока жертвой кровопийц не становится его возлюбленная.

Продюсер писателя Юлия Зайцева рассказала, что ранее им уже поступали предложения по экранизации романа, но в итоге они согласились продать права «Среде». «Потому что для нас важна перспектива выхода на международный рынок и умение работать с актуальными форматами. Переговоры прошли динамично для такого проекта. Мы все были заинтересованы и сумели договориться за месяц», — говорит Зайцева.

«Это яркая и современная компания, сериалы которой первыми вышли на международный рынок, появившись на Netflix», — добавил Иванов.

Источник: ТАСС