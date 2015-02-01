Студия Warner сделает фильм по мотивам машинок Hot Wheels

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Игрушечная компания Mattel и студия Warner Bros. начали работу над полнометражной картиной, основанной на линейке игрушек Hot Wheels. На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и у него нет режиссера или сценариста.

Проект разрабатывается под присмотром продюсера Робби Бреннера, который возглавил недавно сформированную кинокомпанию Mattel Films. В рамках сделки с Warner, кроме Hot Wheels, в работе также находится фильм «Барби», где в роли знаменитой куклы может появиться Марго Робби. Mattel вместе с Sony планируют выпустить новую версию «Властелинов Вселенной».

Hot Wheels, литые модели игрушечных машин в масштабе 1:64, впервые появились на прилавках игрушечных магазинов в 1968 году. Многие производители автомобилей предоставляют для бренда чертежи своих автомобилей для последующего воспроизводства в моделях. Хотя изначально игрушки были предназначены для детей, они стали популярным коллекционным объектом. За 50 лет существования бренда, было продано было 6 миллиардов машинок.

Mattel ранее уже пыталась перенести Hot Wheels на большой экран. В 2013 году за проект взялась студия Legendary, планируя пригласить в режиссерское кресло Джастина Лина, постановщика и продюсера франшизы «Форсаж». Производство картины так и не началось, и по истечении срока права вновь вернулись к Mattel.

Источник: Variety

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