Том Хэнкс завершил работу над «Историей игрушек 4»

Том Хэнкс опубликовал в Twitter фотографию, где он записывает последнюю реплику Вуди в четвертой «Истории игрушек» . «Последняя реплика, последняя звукозапись в качестве Вуди для „Истории игрушек 4“. Мы неслись словно ветер, и бесконечность не предел», — написал актер под фото.

Игрушечный ковбой впервые заговорил голосом Хэнкса в «Истории игрушек» в 1995 году. Впоследствии актер озвучил Вуди в двух полнометражных продолжениях и нескольких короткометражках. «История игрушек 4», вполне вероятно, станет последним фильмом серии, а значит, и Хэнкс действительно в последний раз подарил свой голос Вуди.

В «Истории игрушек 4» Вуди, Базз и остальные, распрощавшись с Энди, нашли свое место в мире рядом с девочкой Бонни. Все идет хорошо, пока среди них не появляется новый сосед Вилка, сделанный из пластикового столового прибора. В отличие от остальных, Вилка прекрасно осознает, что он не игрушка и ему не место в комнате маленькой девочки. Он всего лишь хочет быть обычной вилкой и выполнить свое предназначение. Вуди берется перевоспитать новенького. Но в скором времени, когда ковбой вновь встретится с фарфоровой пастушкой Бо Пип, ему придется пересмотреть свой взгляд на мир и понять: жизнь игрушки не такая однозначная, как ему казалось раньше.