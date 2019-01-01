Новый «Бэтмен» и сиквел «Отряда самоубийц» выйдут в 2021 году

Студия Warner Bros. назначила даты релизов сразу для нескольких проектов. Так, «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза, новый сольный фильм о Темном рыцаре, увидит свет 25 июня 2021 года. «Отряд самоубийц 2», над сценарием которого сейчас работает Джеймс Ганн, теперь ожидается в кинотеатрах 6 августа 2021-го.
9 октября стало известно, что Ганн, уволенный ранее с поста режиссера «Стражей Галактики 3» из-за старых твитов, напишет сценарий «Отряда самоубийц 2». Тогда же появилась информация, что он может занять режиссерское кресло картины. Согласно THR, сейчас Ганн ведет переговоры с Warner, что лишний раз подтверждает: он займется постановкой сиквела. Второй фильм не будет прямым продолжением, но мягким перезапуском с новыми персонажами.
Бен Аффлек, судя по всему, не вернется в образе Темного рыцаря, а сольный фильм о Бэтмене выйдет без него. Об этом рассказали источники Deadline, отметив, что картина расскажет о молодом Брюсе Уэйне. Ривз сейчас занят поисками подходящего актера.
Актер фактически подтвердил эту информацию, написав в Twitter: «С нетерпением жду „Бэтмена“ летом 2021-го, чтобы увидеть идеи Мэтта Ривза на экране».
Warner также работает над экранизацией комиксов DC «Суперпитомцы». Согласно новому расписанию, мультфильм о питомцах супергероев выйдет 21 мая 2021 года.
Кроме проектов DC, студия выбрала новый день премьеры хоррора «Доктор Сон». Продолжение «Сияния», героем которого станет взрослый Дэнни Торранс, переехало с 24 января 2020 года на 8 ноября.
Экранизация романа Роальда Даля «Ведьмы», режиссером которой значится Роберт Земекис, увидит свет 16 октября 2020-го. В этот же день студия Paramount выпустит в кинотеатры фантастическую картину «Микронавты», основанную на игрушках Hasbro.
Точная дата релиза появилась и у некоего безымянного проекта — 16 июля 2021 года.