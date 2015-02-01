Съемки «Плохих парней 3»: Уилл Смит и Мартин Лоуренс снова вместе

Уилл Смит поделился в Instagram фото со съемок боевика «Плохие парни 3» и показал, как будут выглядеть знакомые герои в продолжении экшен-франшизы Майкла Бэя . «Они-и-и-и-и верну-у-у-у-у-у-лись!» — написал актер под фотографией с Мартином Лоуренсом .

Смит и Лоуренс вернутся в продолжении в ролях Маркуса Бёрнетта и Майка Лоури. Режиссерское кресло третьего фильма разделили Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Джерри Брукхаймер спродюсирует проект.

По сюжету третьей части Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнером.

«Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.