Питер Джексон снимет документальный фильм о The Beatles

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Apple Corps и WingNut Films совместно с Питером Джексоном начали работу над документальной картиной, которая расскажет о создании альбома Let It Be группы The Beatles. В фильме будет использовано 55 часов видеоматериалов, записанных во время работы в студии в январе 1969 года и до этого нигде не демонстрировавшихся.

«Let It Be», тринадцатый и последний студийный альбом группы, появился на прилавках магазинов в мае 1970 года. В январе 1969 года The Beatles решили создать фильм-хронику о записи в студии и выпустить его одновременно с очередным альбомом. В течение целого месяцы операторы тщательно документировали, как музыканты записывают песни.

Заключительным эпизодом съемок стал импровизированный концерт, который группа устроила 30 января на крыше здания студии звукозаписи ровно 50 лет назад. Выступление продолжалось около 40 минут, пока в итоге не было прекращено полицией, вызванной жителями соседних домов. Этот мини-концерт, как в итоге выяснилось, стал последним выступлением группы. Хроника работы над альбомом так и не была выпущена.

«Предоставленные нам 55 часов доселе невиданных материалов и 140 часов звукозаписей гарантируют, что фильм даст фанатам The Beatles то, о чем они всегда мечтали, — говорится в заявлении Джексона. — Словно машина времени переносит нас в 1969-й, где мы сами можем оказаться в студии и увидеть своими глазами, как четыре друга вместе создают великую музыку».

Проект разрабатывается при полной поддержке Пола МакКартни, Ринго Старра, Йоко Оно со стороны покойного Джона Леннона и Оливии Харрисон со стороны Джорджа Харрисона. Джексон не только поставит картину, но и спродюсирует ее совместно с Клер Олссен.

Для работы над проектом будет использована та же технология, которая позволила команде Джексона восстановить и очистить архивные материалы Первой мировой войны в фильме «Они никогда не станут старше».

Дата релиза документальной картины о The Beatles пока не сообщается.

Источник: Deadline

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