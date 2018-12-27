В 2019 году Disney потратит на производство контента 16,4 млрд долларов

В 2019-м студия Disney может стать крупнейшим производителем контента на рынке. По данным инвестиционного банка RBC Capital Markets, в этом году общие расходы основных компаний-производителей составят 107 млрд долларов. Доля Disney — 16,4 млрд долларов, или 22% с учетом затрат на спортивные программы (в этом случае сумма вырастает до 23,8 млрд долларов).

Таким образом, затраты Disney превзойдут расходы AT&T/Time Warner и Netflix, которые планируют потратить в 2019 году 14,3 и 14 млрд долларов соответственно.

За последние годы Netflix стал одним из крупнейших игроков на рынке оригинального контента. Компания даже вступила в ряды Американской ассоциации кинокомпаний, став первым новым членом за все время существования организации. В ближайшем будущем Disney планирует запустить собственную стрим-платформу Disney+, и состязание со стриминг-гигантом потребует хороших денежных вливаний.

На Disney+ студия планирует выпустить сериал «Мандалорец» по «Звездным войнам» , ремейк мультфильма «Леди и Бродяга» и несколько проектов с героями киновселенной Marvel. По расчетам RBC, на стрим-сервис Disney потратит не меньше 500 млн долларов. Можно предположить, что после слияния с Fox эта сумма значительно вырастет.

В Disney эту информацию никак не прокомментировали.

Точная дата запуска Disney+ пока не сообщается.

Источник: Variety