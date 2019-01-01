Райан Рейнольдс снимется в экшен-комедии «Быстрая свадьба»

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Студия Lionsgate начала работу над романтической экшен-комедией «Быстрая свадьба» (Shotgun Wedding), главную роль в которой исполнит Райан Рейнольдс. Джейсон Мур («Идеальный голос») поставит картину по оригинальному сценарию Марка Хаммера («Молокососы») и Элизабет Меривезер («Новенькая»). Рейнольдс спродюсирует проект через свою кинокомпанию Maximum Effort.

Фильм расскажет о влюбленной паре, чья экстравагантная свадьба оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства местных преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.

«Я не снимался в романтической комедии со времен „Предложения“, но я попросту влюбился в „Быструю свадьбу“, — говорит Рейнольдс. — Очень свежая и необычная картина».

В 2019 году зрители смогут увидеть Рейнольдса на Netflix в боевике Майкла Бэя 6 Underground. Актер также озвучит говорящего покемона, детектива Пикачу, в экранизации одноименной видеоигры. В ближайшее время Рейнольдс приступит к съемкам в фильме Шона Леви «Свободный».

Источник: Deadline

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